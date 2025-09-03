Publicidad

En Venezuela tienen entre ojos a la Selección Colombia; tildan ese partido como una "final"

En Venezuela tienen entre ojos a la Selección Colombia; tildan ese partido como una "final"

Aunque primero se enfrentarán a Argentina, el combinado de Venezuela no pierde la mirada en la Selección Colombia, con la que cerrará las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

James Rodríguez Colombia vs Venezuela
James Rodríguez en Colombia vs Venezuela - Foto:
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 03:55 p. m.