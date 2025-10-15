Colombia Sub-20 vs. Francia, tercer puesto del Mundial 2025; ¿día, hora y dónde ver en TV?

Terminó el sueño de gritar 'campeón' para la Selección Colombia Sub-20. Este miércoles 15 de octubre, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, perdió 1-0 contra Argentina, con gol de Mateo Silvetti, por las semifinales. De esa manera, la final del certamen la disputarán la 'albiceleste' y Marruecos, que derrotó a Francia, desde el punto blanco del penalti.

Sin embargo, los dirigidos por César Torres aún tienen la oportunidad de igualar la mejor presentación de la 'tricolor' en la historia de estos torneos. El próximo sábado 18 de octubre, se jugará el partido por el tercer puesto, frente a los franceses. Dicho juego está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en busca de quedar en el último cajón del podio.

Colombia Sub-20 vs Marruecos EN VIVO, cuándo y dónde ver por TV la final del Mundial de Chile

Fecha: sábado 18 de octubre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.

Colombia vs. Argentina, semifinal del Mundial Sub-20 AFP

Así ha sido el camino de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 Chile 2025

Colombia 1-0 Arabia Saudita

Jornada: fecha 1 del grupo F.

Estadio: Fiscal de Talca.

Gol: Óscar Perea.



Colombia 0-0 Noruega

Jornada: fecha 2 del grupo F.

Estadio: Fiscal de Talca.

Colombia 1-1 Nigeria

Jornada: fecha 3 del grupo F.

Estadio: Fiscal de Talca.

Goles: Kéner González (COL); Daniel Bameyi (NIG).

Colombia 3-1 Sudáfrica

Jornada: octavos de final.

Estadio: Fiscal de Talca.

Goles: Joel Canchimbo (COL); Neyser Villarreal X2 (COL); Mfundo Vilakazi (RSA).

Colombia 3-2 España

Jornada: cuartos de final.

Estadio: Fiscal de Talca.

Goles: Neyser Villarreal X3 (COL); Rayane Belaid (ESP); Jan Virgili (ESP).

Colombia 0-1 Argentina

Jornada: semifinal.

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Goles: Mateo Silvetti (ARG).

La Selección Colombia enfrentó a Argentina, por las semifinales del Mundial Sub-20 2025, en Chile AFP

¿Cuál fue la mejor presentación de Colombia Sub-20 en un Mundial?

En la cita orbital del 2003, que tuvo a Emiratos Árabes Unidos como país sede, la 'tricolor' se colgó la medalla de bronce, después de vencer 2-1 a Argentina en el compromiso por el tercer puesto. Allí, los goles fueron de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón, para el combinado patrio, mientras que Osmar Ferreyra descontó para 'la albiceleste', que culminó en cuarto lugar.

Respecto a las otras Copas del Mundo en las que participó, la Selección Colombia Sub-20 se despidió en fase de grupos en 1987 y 1993, dijo adiós en octavos de final en 2005, 2013 y 2015, y quedó eliminad en 'cuartos' en 1985, 1989, 2011, 2019 y 2023. De esa manera, su mejor presentación fue en la edición de 2003, subiéndose al último cajón del podio definitivo.