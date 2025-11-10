Síguenos en::
Exjugador de Selección Colombia fue víctima de hurto en Neiva; estaba en compañía de un actor

Exjugador de Selección Colombia fue víctima de hurto en Neiva; estaba en compañía de un actor

En las últimas horas desde el Huila se conoció esta noticia que involucró a un exfutbolista de la Selección Colombia y que militó hasta en Europa, en ligas como Inglaterra y España.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de nov, 2025
Hamilton Ricard con el 19 de Selección Colombia
Hamilton Ricard con el número 19 de Selección Colombia
AFP

