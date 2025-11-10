Exjugador de Selección Colombia fue víctima de hurto en Neiva; estaba en compañía de un actor

En las últimas horas se presentó una noticia desde el departamento del Huila que involucró al exjugador de la Selección Colombia, Hamilton Ricard, quien tras un evento al que estaba invitado fue víctima de hurto en Neiva, mientras compartía con amigos y allegados.

La información la dio el diario 'La Nación', que detalló que el otrora futbolista y un actor "habían llegado para participar del Huila Fest" y que desafortunadamente "fueron abordadas por una banda de ladrones en motocicleta en plena zona rosa de la ciudad".



Hamilton Ricard sufrió robo en Neiva

En el citado medio detallaron sobre los hechos en los que lamentablemente se vio afectado el exjugador colombiano que tuvo grandes pasos por nuestra Selección y por diferentes clubes en el país y a nivel internacional, destacando su paso por el Middlesbrough, de Inglaterra.

"Los hechos ocurrieron hacia las 2:00 de la madrugada, en inmediaciones de la carrera 5 con calle 14, cuando Ricard y Fierro junto a varios acompañantes, se encontraban en vía pública. Los responsables lograron llevarse una cadena de oro y un teléfono celular de alta gama", relataron en la nota publicada este lunes 10 de noviembre.

Hamilton Ricard entrena a los delanteros en el equipo que tiene como accionista a Blessd. Foto: AFP

De hecho, aunque no dieron nombres, hablaron con una de las víctimas del hurto en Neiva y se conoció que "estábamos sentados frente a Colorín, íbamos a comer algo y, de un momento a otro, aparecieron cuatro motocicletas con dos hombres en cada una. Nos rodearon y empezaron a raponear a todos".

Para terminar, explicaron que Hamilton Ricard y el actor Andrés Fierro, con quien se encontraba en territorio opita estaban "participando del foro “Fútbol y Economía”, en el marco del Huila Fest, evento que reúne a figuras del deporte, la cultura y la economía nacional", pero que desafortunadamente tuvo este hecho que manchó su presencia en Neiva.

"Pese a tratarse de una de las zonas más concurridas y con presencia de establecimientos de entretenimiento, no hubo reacción de parte de la seguridad privada de los locales ni de la Policía", opinaron en 'La Nación' sobre lo ocurrido con estas dos figuras públicas.