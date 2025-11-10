Néstor Lorenzo y el llamado para James Rodríguez, pensando en Mundial 2026; “que compita”

La Selección Colombia ya tiene la mayoría de sus convocados para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia. Uno de los que se sumó en Estados Unidos fue James Rodríguez, quien terminó su campaña con el León, de México. Esto ya empezó a tener eco en la 'tricolor', tal y como lo habló Néstor Lorenzo en una entrevista exclusiva con Gol Caracol.

Nuestra enviada especial Marina Granziera habló con el entrenador argentino sobre el incierto futuro del mediocampista cucuteño, y aunque destacó que finalizó de buena manera su presencia en el balompié mexicano; le mandó un mensaje con el Mundial 2026 a la vista y con la necesidad de que llegue con ritmo.



El llamado de Néstor Lorenzo a James Rodríguez pensando en el Mundial 2026

El técnico de la Selección Colombia resaltó que "el presente es bueno", pero no dudó en señalar que "el futuro sí queremos que compita, como lo viene haciendo porque estuvo bien", y confía en que su capacidad y las buenas sensaciones que dejó con León harán que "tenga muchos clubes interesados en él, veremos a dónde va".

De esa manera, Néstor Lorenzo confía en que en las próximas semanas James Rodríguez defina su futuro para el próximo año, lejos del León donde no renovará su contrato, pero pensando en encontrar un equipo que confíe en él y pueda tener protagonismo, minutos y poder llegar con buen ritmo a la 'tricolor' de cara al Mundial del 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez, volante colombiano del Club León, en el partido contra Puebla, por la Liga MX Getty Images

En la misma charla con Gol Caracol el entrenador de la Selección Colombia dejó claro que convocó a los mejores jugadores porque en las toldas del combinado nacional "no existen los partidos amistosos" y por eso buscarán los triunfos contra Nueva Zelanda y Australia, con lo que finalizarán la acción en este año.

"Cuando yo pongo a un jugador nuevo o que ha jugado poco le debo dar un contexto favorable, con jugadores que vengan jugando, si pongo uno nuevo hasta te cuesta entender si hay un problema", comenzó diciendo sobre algunos futbolistas que han sumado minutos de a poco y si hará muchas variantes para los dos duelos de fogueo. Por la misma línea expresó que "queremos ganar cada partido, no existen para nosotros los amistosos y vamos a armar lo mejor que se pueda el equipo".

Para finalizar, Néstor Lorenzo se mostró emocionado por la clasificación de la Selección Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras vencer 2-0 a Corea del Norte. "Muy feliz con la participación de Colombia en todas las citas mundialistas, ha habido tiempo que no se clasificaba y se está trabajando bien en ese sentido. Ando viendo los equipos mostrando buen futuro", cerró diciendo el DT argentino.