Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Catástrofe del Inter de Milán en la Champions League; el subcampeón fue eliminado por el Bodo

Catástrofe del Inter de Milán en la Champions League; el subcampeón fue eliminado por el Bodo

El Bodo congeló el mítico Giuseppe Meazza y dejó por fuera al Inter de Milán con una victoria 1-2 este martes; terminando el marcador global de 2-5 para los noruegos.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Bodo eliminó al Inter de Milán de la Champions League.
Bodo eliminó al Inter de Milán de la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad