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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Crece prestigio de Kevin Viveros, hoy en Selección Colombia; revelan monto de futura transferencia

Crece prestigio de Kevin Viveros, hoy en Selección Colombia; revelan monto de futura transferencia

El delantero Kevin Viveros es noticia en Brasil a la par que concentra con la Selección Colombia para los juegos de fogueo en los Estados Unidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Kevin Viveros en Colombia vs. México.
Kevin Viveros en Colombia vs. México.
afp.

Kevin Viveros es el jugador sensación en el último tiempo y con un registro contundente: 18 goles y primera lugar en la tabla de anotadores del Brasileirao. El delantero es la figura de un Athletico Paranaense que lo compró y que desde ya piensa en hacer un gran negoció con él, dado el fuerte interés que ha despertado en clubes prestigiosos del mundo.

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El jugador de 26 años se encuentra con la Selección Colombia, en lo que fue su primer llamado en medio de una lista que buscar ver caras nuevas y generar renovación en la plantilla. A la par que entrena con la 'tricolor', Viveros acapara las portadas de la prensa brasileña por una reciente decisión de su circulo más cercano.

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"En los últimos días, Kevin Viveros firmó con Creative Artists Agency (CAA) Stellar Sports, reconocida por Forbes como la agencia líder mundial en representación de atletas. Hoy, las negociaciones estarán a cargo del agente Marco Vanzini, y se espera que Viveros sea transferido a finales de año por un monto superior a los 20 millones de euros", según se leyó en una nota de 'Globo Esporte'.

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Y es que los números de Viveros son contundentes: 29 goles, seis asistencias, 4.686 minutos de juego y 57 partidos con la camiseta del equipo rojinegro. Si bien su aporte es irrefutable, Paranaense sabe que puede sacar réditos económicos.

"El delantero Kevin Viveros, máximo goleador del Athletico y del Campeonato Brasileño, es uno de los nombres más cotizados en el mercado tras su debut con la selección colombiana. Clubes de Rusia, del fútbol árabe y, recientemente, el Aston Villa y el Sunderland, de la Premier League, han solicitado información sobre el jugador", agregó el citado medio.

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Viveros se encuentra en el mejor momento de su carrera luego de haber vestido las camisetas de Atlético Nacional, Carabobo FC, Deportivo Cali, CD América, La Equidad, Leones FC, FK Sarajevo y Atlético FC.

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Ahora solo queda esperar si a Paranaense le llega una oferta a final de año y si Viveros regresa a Europa.

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