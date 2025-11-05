Héctor Cárdenas defiende a César Torres de la polémica; "hay muchas otras cosas más favorables"

El polémico episodio que sucedió hace unas semanas entre César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20, y el portero de la 'tricolor' Alexéi Rojas, fue un tema muy comentado en todo el país.

En el marco de la previa del partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile, Torres fue cuestionado sobre la posible titularidad del arquero del Arsenal de Inglaterra en el encuentro contra Francia, a lo que él respondió con un dardo que muy pocos esperaban. “Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado...El único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está. Entonces hay que explicarle a la gente eso”.

Las palabras de Torres fueron tomadas por un gran parte del país como una ofensa hacia el arquero juvenil, por lo que fue duramente criticado en ese momento. Luego de que el partido frente a los ‘galos’ terminara, Alexéi Rojas, no se quedó callado y dio unas declaraciones que parecieron ir dirigidas al DT de la ‘sele’. “En las últimas 24 horas han circulado palabras sobre las dudas, si es que formo parte del plantel profesional del Arsenal o no. Me gustaría decirle a la gente que cuando se tomó la foto del equipo profesional fue iniciando la semana del 16 de octubre y yo estaba concentrado en Paraguay con la selección pensando en este Mundial, inició diciendo.

A lo que luego agregó: “Es un equipo que está primero en la mejor liga del mundo. Yo soy un miembro muy firme de este plantel y todos los días estoy creciendo y aportando mucho en cualquier rol o contexto, sea en la tribuna, en la banca o como titular. Entiendo lo que significa representar este escudo.”

Teniendo en cuenta esto, en charla con Gol Caracol, el técnico Héctor Cárdenas se refirió a si César Torres se equivocó con lo que dijo de Rojas. “No, yo creo que cada uno es consciente de lo que dice, de lo que hace, y lo primero, y no podemos enfrascarnos en una situación de esas cuando hay muchas otras más favorables que de la mano de César se han construido y se mantienen, entonces a eso es lo que realmente debemos darle mucha más relevancia”, afirmó, despejando toda sensación de polémica.