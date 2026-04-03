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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Hermano, viene lo duro; debes trabajar el doble para estar con Selección Colombia en el Mundial"

"Hermano, viene lo duro; debes trabajar el doble para estar con Selección Colombia en el Mundial"

La Selección Colombia entra en la recta final de su camino rumbo al Mundial 2026 y no solamente los propios jugadores, sino sus familias están ilusionadas con ver a los suyos en el evento de la FIFA.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Jáminton Campaz festeja el gol que le marcó a Francia en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.
Jáminton Campaz festeja el gol que le marcó a Francia en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.
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