"Hermano, viene lo duro; debes trabajar el doble para estar con Selección Colombia en el Mundial"

En medio de la derrota de la Selección Colombia frente a Francia, en compromiso de fogueo rumbo al Mundial 2026, uno de los jugadores que dijo presente fue Jáminton Campaz, quien anotó el gol del descuento en el 3-1 y además tuvo otra posibilidad de anotar en los minutos finales, cuando el técnico Néstor Lorenzo lo mandó a la cancha para reemplazar a Luis Díaz.

El habilidoso jugador del Rosario Central argentino ya ha tenido llamados al seleccionado colombiano y es uno de los que futbolistas que lucha por estar en la lista definitiva para la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

En Gol Caracol hablamos con Mike Campaz, hermando del atacante surgido en Deportes Tolima, quien se mostró a la expectativa de lo que pueda suceder con el 'Bicho' en las próximas semanas.

"Él es muy agradecido con Dios porque ha trabajado mucho para tener esa gran posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia. Hoy que la tiene, ya se deben imaginar a nosotros como hermanos, como familia diciéndole: 'hermano, viene lo más duro, ahora que viene el mundial. Tienes que trabajar el doble, no te puedes relajar, tienes que darle'", afirmó Mike, quien jugó profesionalmente en clubes como Santa Fe, Tolima, Pasto, Once Caldas, Boyacá Chico, entre otros, y en clubes de Costa Rica y Venezuela.



En el seno de la familia Campaz están felices e ilusionados con esa opción de ver a su ser querido en un Mundial de fútbol. Así lo resaltó el otrora volante de marca, "ese es el orgullo más grande que puede tener una familia. Tener un hermano, un familiar que esté ligado a la Selección Colombia, creo que eso es lo máximo que le puede pasar a un futbolista. Hemos tenido la posibilidad de ir a Barranquilla varias veces a acompañarlo y eso es lo mejor".

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Mike también reveló detalles de la forma de ser del tumaqueño, cuando viene a nuestro país a pasar vacaciones. Y es que pese al reconocimiento que ha ganado, Jáminton es tranquilo y humilde. "Nosotros sabemos que es un buen pelado, buen hermano, buen hijo, buen amigo y que lo mejor que él tiene es que es muy descomplicado. Si él tiene que sentarse con uno a hablar en una esquina, se sienta; si es de tomarse un café, una gaseosa con uno en una esquina no tiene problema. Y lo demás es que lo conocemos porque es muy competitivo, no le gusta perder. Estar al lado suyo, es lo máximo", contó.

Otras revelaciones de Jaminton Campaz y sus metas en el fútbol

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Los objetivos de Jáminton

"Él nos escucha mucho, entonces él sabe qué quiere y sabe para dónde va y para eso está trabajando duro. Apunta siempre alto. Se encuentra centrado en sus objetivos".

Deseos de corazón

"Dios mediante que lo lleve muy lejos, pero todo es un hábito, que se cuide, eso es lo que lo va a llevar muy lejos. Cuando estuvo en Brasil un pequeño inconveniente de adaptación, luego poco a poco se fue a adaptando. Ya en Argentina fue casi lo mismo. Allí fue mucho más fácil adaptarse, hoy en día es un referente en el club donde está".