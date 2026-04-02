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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Por qué fue hospitalizado James Rodríguez, tras jugar con la Selección Colombia frente a Francia?

¿Por qué fue hospitalizado James Rodríguez, tras jugar con la Selección Colombia frente a Francia?

En Gol Caracol le contamos las razones que obligaron a que James Rodríguez fuera internado en un centro médico, noticia que fue confirmada por la FCF en las últimas horas.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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James Rodríguez en Colombia vs. Francia. Aquí disputando un balón con N'Golo Kanté.
James Rodríguez en Colombia vs. Francia. Aquí disputando un balón con N'Golo Kanté.
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