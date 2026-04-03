Jhon Arias, el arma del Palmeiras para ampliar su ventaja como líder en el Brasileirao

Palmeiras llega a la décima jornada del Campeonato Brasileño como un líder que puede mantenerse sólido en el torneo si amplía su ventaja cuando visite este domingo al Bahía, con la eficacia de la dupla artillera conformada por el colombiano Jhon Arias y el argentino José Manuel 'Flaco' López.

Los dirigidos por el técnico portugués Abel Ferreira están en la punta de la clasificación con 22 puntos, tres por encima de Fluminense -que le sigue de segundo- y a cinco del Bahía, que se ubica en la tercera posición.

Jhon Arias volvió a entrenamiento con Palmeiras. X de @Palmeiras

Bahía llega fortalecido tras golear por 3-0 al Athletico Paranaense en la jornada anterior y busca mantenerse en su puesto o subir uno si Coritiba derrota a Fluminense.



El conjunto de Rogério Ceni se mantiene invicto como local esta temporada y apuesta al apoyo de su afición, en el estadio Arena Fonte Nova para imponerse sobre Palmeiras con Éverton Ribeiro y Erick Pulga como estrategas en el ataque.

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El conjunto paulista sumará a sus artilleros Arias y López al defensa paraguayo Gustavo Gómez, pero hay duda en la participación de Vitor Roque, aún en recuperación de un trauma en el tobillo izquierdo.

Otros partidos de la jornada en el Brasileirao

Fluminense, rival más cercano de Palmeiras, llega embalado a la décima jornada tras vencer por 3-1 al Corinthians, pero cuando visite a Coritiba, el sábado, no tendrá a su principal armador, el argentino Lucho Acosta, suspendido por acumulación de tarjetas.

El técnico Luis Zubeldía recuperó en cambio al delantero uruguayo Agustín Canobbio y al venezolano Jefferson Savarino. También se ve muy probable la participación del argentino Germán Cano, recién reincorporado tras cinco meses de baja.

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En la visita que Santos hará a Flamengo, el club de Río de Janeiro tendrá la esperanza de triunfar contra un rival débil tras la confirmada ausencia de Neymar, impedido de jugar por suspensión.

Jhon Arias en partido de Fluminense vs Palmeiras - Foto: Getty Images

En São Paulo, Corinthians recibe a Internacional con la esperanza que Jesse Lingard, exjugador del Manchester United y el primer inglés que juega en un equipo brasileño, haga milagros ante la ausencia del neerlandés Memphis Depay, lesionado y sancionado.

Partidos de la décima jornada del Brasileirao:

Sábado 4 de abril:

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Sao Paulo vs. Cruzeiro

Coritiba vs. Fluminense

Vasco da Gama vs. Botafogo

Chapecoense vs. Vitória

Domingo 5 de abril:

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Flamengo vs. Santos

Atlético Mineiro vs. Athletico-Paranaense

Corinthians vs. Internacional

Bahía vs. Palmeiras

Mirassol vs. Bragantino

Grêmio vs. Remo