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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias, el arma del Palmeiras para ampliar su ventaja como líder en el Brasileirao

Jhon Arias, el arma del Palmeiras para ampliar su ventaja como líder en el Brasileirao

Palmeiras lidera el campeonato brasileño y confía en mantenerlo cuando visite este domingo al Bahía; Jhon Arias espera aportar su cuota en la ofensiva del 'verdao'.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Jhon Arias en uno de los partidos con Palmeiras.
Jhon Arias en uno de los partidos con Palmeiras.
AFP

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