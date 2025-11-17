Hora y TV para Colombia vs Australia EN VIVO, partido preparatorio para Mundial 2026

La Selección Colombia finalizará su año 2025 este martes 18 de noviembre con el partido contra Australia en el estadio City Field, en Nueva York, en un nuevo duelo de preparación pensando en la participación en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos México y Canadá.

Por eso, el técnico Néstor Lorenzo seguirá contando con sus principales figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, pero viendo otras variantes de cara a la lista definitiva para afrontar el torneo orbital de la FIFA que será de junio a julio del próximo año.



Colombia vs Australia EN VIVO, hora y TV del próximo partido amistoso

Este martes 18 de noviembre de 2025, a las 8:30 p.m. (hora colombiana) se jugará este duelo de fogueo en el estadio Citi Field, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), que contará con la transmisión de Gol Caracol (canal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y el YouTube de Gol Caracol.

Para la transmisión usted podrá escuchar la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', acompañado de los comentarios y análisis de Javier Hernández Bonnet y el técnico invitado Norberto Peluffo. Adicional a eso desde el terreno de juego estarán Marina Granziera y Marcela Monsalve con toda la información de primera mano tanto de la Selección Colombia, como de Australia.

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia FCF

La Selección Colombia viene de vencer 2-1 a otro equipo de Oceanía como Nueva Zelanda, por lo que Australia será una prueba más pensando en conocer a los diferentes estilos de juego de todas las confederaciones para el Mundial 2026.

Publicidad

Tras el partido de este martes en Nueva York ya no habrá más partidos en este 2025, pero Néstor Lorenzo, su cuerpo técnico y los jugadores de la 'tricolor' se enfocarán en lo que será el sorteo del certamen orbital de la FIFA que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre, en Washington, donde se conocerán a los rivales en la fase de grupos y en que países, ciudades y estadios disputarán la primera ronda del máximo torneo de equipos nacionales.

Selección Colombia celebra gol - Foto: AFP

La Selección Colombia llega a este partido contra Australia con un invicto de ocho partidos sin conocer la derrota, entre duelos preparatorios y otros de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La más reciente caída del combinado patrio fue el 20 de marzo de 2025 en el 2-1 con Brasil de visitantes.

Publicidad

Luego de eso, los dirigidos por Néstor Lorenzo empataron 2-2 con Paraguay, 0-0 con Perú, 1-1 con Argentina y derrotaron 3-0 a Bolivia y 3-6 a Venezuela, para cerrar los clasificatorios Conmebol. Después, en los partidos de fogueo goleraron 4-0 a México, igualaron 0-0 con Canadá y vencieron 2-1 a Nueva Zelanda.