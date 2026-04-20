¿Quién es Julián Capera, el nuevo comentarista de Gol Caracol?; "es un orgullo grande estar acá"

Gol Caracol ya tiene conformado su equipo de comentaristas, relatores y técnicos invitados para el cubrimiento del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Selección Colombia se ubicó en el grupo K junto a sus similares de Uzbekiztán, CD Congo y Portugal. Y una de las principales novedades de nuestro grupo se registró con la llegada de Julián Capera, nacido en Ibagué y que confesó que no "concibe su vida" lejana del fútbol.

En una charla con www.golcaracol.com, el periodista contó que "yo llevo 17 años trabajando en medios de comunicación, he tenido la posibilidad de estar en algunas casas periodísticas importantes de este país, trabajé 6 años en Caracol Radio, vengo de trabajar en ESPN, he escrito para distintos portales de medios escritos llevados a la web en el tiempo reciente, he sido profesor universitario en La Sabana, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en distintas materias relacionadas con la comunicación y con el periodismo deportivo".

El profesional tolimense complementó y afirmó que "toda la vida un apasionado del juego, desde que tengo memoria, un apasionado de los medios de comunicación, tengo un premio nacional de periodismo en categoría de medios digitales y con toda la intención de poner a disposición ese conocimiento acá en Gol Caracol. En cubrimientos especiales he estado en Mundiales, Copas América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, he comentado partidos de Champions, de Europa League la intención y la disposición de poner todo eso a servicio de nuestra gran marca".

Para Capera llegar a Caracol Televisión y a su marca insignia Gol Caracol tiene un significado especial. "En mi caso es un orgullo muy grande. Yo estoy absolutamente convencido de que llegué a la casa periodística más grande del país y tener la posibilidad de defender este escudo y de ponerme esta camiseta para un evento tan grande como el Mundial es el comienzo de todo lo que vendrá después, es sinónimo de orgullo y satisfacción", aseguró el nuevo comentarista de Gol Caracol.



Carlos Morales, Rodolfo De Paoli, Alexis García, Javier H. Bonnet, Julián Capera y Pepe Garzón, Equipo Gol Caracol - Foto: Gol Caracol

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Y desde ya se comprometió para dejarlo todo en su nueva casa y ante el reto que significa el cubrimiento en la Copa del Mundo. "Vamos a estar dejando la piel en la cancha, nosotros salimos a jugar nuestro Mundial, así como lo hacen los jugadores, obviamente ellos con muchos reflectores sobre sí y entendiendo que son los únicos que tienen la posibilidad real de cambiar un marcador, el destino de un equipo de fútbol".

¿Qué opina Julián Capera sobre la Selección Colombia y Luis Díaz, de cara al Mundial 2026?

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"Yo creo que es una gran noticia y también un reto grande para la Selección Colombia jugar el Mundial. Y Luis Díaz es hoy por hoy uno de los mejores futbolistas del mundo, probablemente el mejor o el segundo mejor en su posición de extremo izquierdo, pero es un reto también porque eso hay que acompañarlo, secundarlo, blindarlo para poder tomar algunos de esos buenos elementos que muestra ‘Lucho Díaz’ en su club, en Selección Colombia. Y ese será el trabajo del entrenador", expresó Julián Capera, con respecto a nuestra principal figura.