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Gol Caracol  / ¿Quién es Julián Capera, el nuevo comentarista de Gol Caracol?; "es un orgullo grande estar acá"

¿Quién es Julián Capera, el nuevo comentarista de Gol Caracol?; "es un orgullo grande estar acá"

Julián Capera fue presentado en sociedad por parte de Gol Caracol y así entregó sus primeras palabra haciendo parte de nuestra marca. Lleva 17 años de experiencia, en importantes medios del país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Rodolfo De Paoli, Alexis García y Julián Capera
Rodolfo De Paoli, Alexis García y Julián Capera, del Gol Caracol - Foto:
Gol Caracol

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