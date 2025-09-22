Síguenos en::
"Jamás le he pedido a Néstor Lorenzo que ponga a un jugador en Selección Colombia, es un chisme”

Siempre en las convocatorias de la Selección Colombia de mayores se arman controversias y hasta señalamientos por el llamado de algunos futbolistas. Y ahora salió una declaración de un cercano a Lorenzo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de sept, 2025
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
AFP

