"Jamás le he pedido a Néstor Lorenzo que ponga a un jugador en Selección Colombia, es un chisme”

El tema de la Selección Colombia, sus jugadores, la forma de trabajo del cuerpo técnico que maneja Néstor Lorenzo y hasta los jugadores que están en sus convocatorias siempre son motivo de controversia tanto en los medios de comunicación, como entre los aficionados que desde las redes sociales también dejan conocer sus preferencias e inquietudes.

En ese sentido, el agente que trabaja junto a Lorenzo es Lucas Jaramillo, quien fue futbolista en Santa Fe y Boyacá Chicó y que maneja las carreras deportivas de destacados jugadores como David Ospina y Edwin Cardona, por solamente mencionar dos casos y con quienes mantiene una relación profesional y personal.

En las últimas horas, el antioqueño habló con el podcast 'Un Break' y comentó que "jamás de los 'jamases' me he sentado con Néstor Lorenzo a decirle porqué no llamas a este o a otro, además que él no me lo permitiría; lo digo por la salud de mis hijos que es lo que más quiero, por la tumba de mi papá. La verdad es que dicen que todo, se la pasan regando ese chisme, porque al final eso es".

Además de eso, el exfutbolista y empresario hizo un llamado para que se "haga país" desde diferentes frentes y que en caso de que se tengan pruebas en su contra, que sean sacadas a la luz pública; a la par que defendió la ética y formas del profesor Lorenzo, quien cumplió recientemente el objetivo de clasificar al seleccionado colombiano al Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

En la Selección Colombia y en la FCF no se quiere perder tiempo y por eso con antelación se programaron partidos de preparación, pensando ya en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá su sorteo el próximo 5 de diciembre. Con ese panorama, para el próximo mes de octubre se tendrán dos pruebas con los mexicanos, el día 11, y frente a los canadienses, el 14. Los dos compromisos serán en territorio estadounidense. Además de eso, el 15 de noviembre los de Lorenzo estarán cara a caro con Nueva Zelanda y el 18 del mismo mes el rival será Nigeria.

