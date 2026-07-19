Argentina se sinceró tras perder la final del Mundial 2026 frente a España; "han sido mejores"

Lionel Scaloni se declaró triste, con un "montón de cosas para decir" que ahora no valen la pena exponer, seguro de que los argentinos son grandes en las victorias y las derrotas y con la certeza de que los pupilos de su amigo Luis de la Fuente hoy "han sido mejores".

"Es la verdad", agregó con resignación el seleccionador que hace cuatro años llevó a Argentina a la conquista del tercer título mundial de la historia y este domingo perdió la oportunidad de sumar el cuarto al caer por 1-0 ante España.

Pese a ello enfatizó que siempre se acordará de lo hecho hasta hoy. "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos", expresó.

"Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos aquí, pero no vale la pena", manifestó tras el encuentro al aludir a las dificultades que sus pupilos superaron en cada instancia de eliminación directa.



Gol de España a Argentina AFP

Publicidad

Matizó que, pese a perder ante un rival que los superó, no por eso van a dejar de acordarse de todo lo que hicieron en el Mundial.

"Al país quiero decirle que lo dimos todo", declaró tras subrayar que su equipo es "un gran ejemplo para la gente".

Publicidad

"Se pierde, hay que levantarse", puntualizó.

Leo Messi no pudo contener las lágrimas este domingo tras la final del Mundial perdida con Argentina contra España en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), en la que fue con toda probabilidad su despedida de la Copa del Mundo.

Messi, de 39 años, no lloró tras el pitido final, pero sí le pudo la emoción después de recibir, de la mano del presidente estadounidense Donald Trump, la medalla para el segundo clasificado.

El delantero del Inter Miami bajó del palco de entrega de las medallas y, cuando llegó junto a sus compañeros a aplaudir a la hinchada argentina, rompió a llorar.

Publicidad

Su afición, la que en Catar 2022 había celebrado la tercera Copa del Mundo de Argentina, le dedicó un sentido aplauso y también coreó su nombre.