España 'saca pecho' tras consagrarse campeón; "juntos somos más fuertes, que no quepa duda a nadie”

Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo con una victoria por 1-0 en la final ante Argentina, que esta “generación de futbolistas” es un “ejemplo” para España, indicó que “juntos” son “más fuertes” y recalcó su “orgullo” de haberlos acompañado a la cima.

El técnico estaba “muy emocionado”, cuando echa “la vista atrás”, tras el triunfo.

“Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud español, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie”, afirmó en declaraciones a ‘TVE’ al término del choque.

“Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor”, resaltó.



España vs Argentina, Mundial 2026 AFP

Publicidad

Para él, el partido se podría haber “decantado bastante antes”. “Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ (Martínez) ha impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, apuntó.

Ferran Torres, delantero de la selección española, destacó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo, que el “gol ha sido de 47 millones de personas”, no suyo; recordó que ha sido “muy criticado a lo largo del Mundial” y recalcó que “Dios le da las cosas a quien más se lo merece”.

Publicidad

“Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente”, valoró en ‘TVE’ a pie de campo.

El gol ha sido “una liberación muy grande” para él. “He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, peor creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quién más se lo merece”, insistió.

Ferran expuso que “todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario”. “Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más”, declaró.