James Rodríguez y la desoladora imagen en el Metropolitano, tras golear a Bolivia

James Rodríguez marcó uno de los goles con que la Selección Colombia se impuso 3-0 a Bolivia, resultado que le permitió a la 'tricolor' instalarse en el Mundial 2026. Además del tanto que anotó, el '10' dejó su buen fútbol sobre el gramado del estadio Metropolitano, pero después del partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, una imagen suya se hizo viral.

Luego de que sus compañeros de la 'amarilla', el cuerpo técnico y hasta los hinchas presentes en las gradas del 'Coloso de la Ciudadela' abandonaran el recinto deportivo, Rodríguez Rubio salió al terreno de juego y se instaló en todo el centro del campo. Estaba completamente descalzo, en pantaloneta y camiseta.

Primero, contemplando el horizonte, meditando, como rememorando todo lo que ha vivido con la Selección Colombia en el 'Metro'. Cada alegría, goles, asistencias; satisfacciones. Ese césped de juego que lo vio sonreír y llorar por los colores patrios.

James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto: AFP

En medio de toda esa reflexión, el capitán de la 'tricolor' hasta tuvo tiempo para sacar su celular y teclear en el mismo. Posteriormente, se levantó, sacando toda esa energía de una nueva clasificación con la Selección Colombia a una Copa del Mundo.

Esta desoladora imagen del exjugador del Real Madrid ha dejado qué pensar entre los hinchas colombianos y del fútbol mundial, sobre si este compromiso frente a Bolivia podría significar el último de James David por clasificatorias con la 'tricolor ' y en la ciudad de Barranquilla.

Lo cierto es que ahora tras el triunfo frente a la 'verde, el '10' espera el siguiente reto que será contra Venezuela el próximo martes en Maturín. Este compromiso EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal.



¿Qué dijo James Rodríguez luego de vencer a Bolivia en el Metropolitano?

"Sí, quería hacer gol, ayudar también y creo que lo he hecho. Los que han entrado también, Juan hizo pase gol, y bueno hacen equipos grandes, que los que entren puedan ayudar", indicó de entrada el capitán de la Selección Colombia post-partido.

Y sobre la clasificación al Mundial 2026 con la 'tricolor', James David sostuvo que "uno siempre sueña y estoy feliz por eso. Yo creo que todo el país también, feliz".

Por último, resaltó el trabajo de todos en la Selección Colombia, afirmando que "que siempre quiere jugar, así sea contra equipos grandes, equipos que tienen un poco menos de nombre. Siempre queremos jugar, estar siempre arriba y pensar en todo lo que viene".