Dayro Moreno, el carisma hecho fútbol; su estilo inconfundible brilló en la Selección Colombia

A sus casi 40 años de edad, Dayro Moreno se convirtió este jueves 4 de septiembre en el principal atractivo del Colombia vs. Bolivia, en el que jugó los últimos ocho minutos del partido que le dio a la 'tricolor' la clasificación a la Copa Mundo de 2026 tras vencer holgadamente 3-0 a la 'verde'.

Moreno -quien ha jugado en Argentina, Brasil, México, Rumanía, Bolivia y Colombia- entró a reemplazar a Jhon Córdoba, en medio de cánticos del público que reclamaba su presencia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El carisma del jugador, nacido en el departamento del Tolima, le alcanzó para recibir un abrazo alentador de James Rodríguez y de Luis Díaz, estrellas y baluartes de la selección colombiana.

Dayro Moreno en duelo con la Selección Colombia, por Eliminatorias. Foto: AFP.

El delantero, que actualmente defiende los colores del Once Caldas, el equipo de sus amores y del que es uno de los mayores ídolos, fue convocado por el técnico de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, como reconocimiento al buen momento por el que pasa.

Publicidad

Sus tatuajes en los brazos, sus aretes, su cabello y uñas pintados lo hacen inconfundible dentro y fuera de la cancha, a lo que se suma la empatía que despierta entre la afición que lo reconoce como una estrella que, pese a su brillo, no es lejana a ellos.

Desde la Copa América de 2016, cuando Colombia igualó con Perú en cuartos de final, su nombre había desaparecido de las listas de convocados.

Publicidad

Sin embargo, su entrega y, sobre todo, su capacidad goleadora le permitieron revivir en Colombia. Ese renacimiento comenzó en 2022, cuando Atlético Bucaramanga lo rescató para el fútbol luego de un bache.

A partir de ese momento, Dayro Moreno volvió a ser el goleador de siempre y, por eso, en 2023 regresó al Once Caldas, el equipo que lo vio nacer para el fútbol.

El atacante, que el 16 de septiembre cumplirá 40 años, ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los años y es hoy el mayor anotador colombiano de todos los tiempos con 370 goles, 14 más que su más inmediato perseguidor, Radamel Falcao García.

En la Copa Sudamericana suma ya ocho tantos en 11 partidos jugados, los dos últimos anotados el mes pasado en Argentina a Huracán que le permitieron a su equipo ganar por 1-3 y clasificarse a cuartos de final, en los que se enfrentará con Independiente del Valle.

Publicidad

Dayro volvió, la selección goleó y Colombia festejó el regreso al mundial, una fiesta en la que participó por primera vez en Chile 1962, siguió con Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.



¿Qué dijo Dayro Moreno luego de volver a jugar con la Selección Colombia?

"Muy contento por este regreso a la Selección Colombia, que fue tan maravilloso. Gracias a Colombia, me sentí muy orgulloso de que todo el estadio estuviera coreando mi nombre. Muchas gracias por ese apoyo tan maravilloso, fue algo lindo para mí, este día va a quedar marcado para toda mi vida", dijo el delantero del Once Caldas en charla con los medios de comunicación en el campo de juego del Metropolitano.