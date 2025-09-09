James Rodríguez y un remate espectacular que puso a volar al arquero de Venezuela; jugadota del 10

Cuando la Selección Colombia iba perdiendo 2-1 en el Monumental de Maturín apareció la magia del ‘10’, de James Rodríguez, para avisar a Venezuela de su calidad.

Al minuto 21 el capitán de la ‘tricolor’ recibió la pelota y a pesar de la marca de un defensor de la Vinotinto, pisó la pelota hacia atrás, se hizo un espacio y sacó un remate espectacular hacia al arco.

El arquero Rafael Romo tuvo que volar para evitar lo que era un golazo de James Rodríguez, pero dejó un rebote y ahí apareció Daniel Muñoz, quien decidió buscar una asistencia, pero al final no logró llegar al destinatario.