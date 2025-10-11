Colombia Sub-20 vs. Argentina, semifinal del Mundial 2025; ¿día, hora y dónde ver en TV?

La Selección Colombia Sub-20 ya conoció a su rival en las semifinales del Mundial Sub-20 que se juega en Chile. Argentina será el equipo a vencer en la siguiente fase del certamen orbital de la FIFA, luego de que la albiceleste derrotara a México.

Así las cosas, la 'tricolor' dirigida por el técnico César Torres se medirá al también combinado sudamericano el próximo miércoles 15 de octubre, a las 6:00 p.m., en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la ciudad de Santiago.

Los goles de Argentina contra México fueron de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, en los minutos 9 y 56, dejando en el camino a uno de los favoritos, que era el cuadro manito.

Por su parte, la Selección Colombia Sub-20 derrotó a España con un marcador de 3-2, gracias a un triplete de goles de Neyser Villarreal, quien se lució en Talca y llevó a la ‘tricolor’ a estar entre los cuatro mejores del Mundial.



Cabe recordar que la 'tricolor' no podrá contar con Neyser para el duelo de semifinales frente a Argentina, ya que este sábado lo amonestaron y por acumulación de tarjetas amarillas no podrá estar en el juego.



Colombia Sub-20 vs Argentina EN VIVO, cuándo y dónde ver por TV el partido de semifinales del Mundial de Chile

Fecha: miércoles 15 de octubre

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol

Selección Colombia Sub-20 durante el Mundial Sub-20 FCF

Así fue el camino de la Selección Colombia a la semifinal del Mundial Sub-20 Chile 2025:

En la fase de grupos la ‘tricolor’ le ganó 1-0 a Arabia Saudita, empató 0-0 con Noruega e igualó 1-1 con Nigeria. Ya en octavos de final derrotó 3-1 a Sudáfrica, y en cuartos de final superó 3-2 a España.

Los goles de la Selección Colombia en este Mundial Sub-20 han sido de Óscar Perea (1), Kéner González (1), Joel Canchimbo (1), Neyser Villarreal (5).