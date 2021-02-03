Síguenos en::
Gol Caracol  / José Heriberto Izquierdo

José Heriberto Izquierdo

Futbolista profesional colombiano, actual extremo izquierdo del Brighton & Hove Albion FC

  • Dayro Moreno, delantero del Once Caldas.
    Colprensa
    Fútbol Colombiano

    "Dayro Moreno es el único, en un millón, que con sus hábitos es un crack y hace todos esos goles"

    El tema de Dayro Moreno y su brillante momento con Once Caldas fue motivo de análisis de un antiguo jugador de Selección Colombia y que pasó las duras y las maduras para triunfar en Europa. Acá su historia.

  • José Izquierdo formado en la Selección Colombia, durante el Mundial 2018.
    Foto: AFP.
    Selección Colombia

    "Me lesioné con Colombia frente a Japón, me aguanté todo el Mundial 2018 así, un dolor horrible"

    Confesiones y verdades que aparecen años después y que tienen que ver con situaciones cercanas a la Selección Colombia que dirigió José Pékerman, en la Copa del Mundo de Rusia.

  • Jugadores colombianos, en la UEFA Champions League
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Alta presencia colombiana en la jornada decisiva de la Champions League: a buscar la clasificación

    Algunos pelearán por un cupo a octavos de final, otros a la Europa League, pero todos quieren dejar en alto el nombre del país.

  • Manchester-City-Mahrez
    - Foto: AFP
    Gol Caracol

    Manchester City le dio un nuevo baile a Brujas: goleó 4-1, en la Champions League

    Con João Cancelo como gran figura, dando tres asistencias, los dirigidos por Pep Guardiola se acercan a la clasificación.

  • José Heriberto Izquierdo, jugador de Brujas
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    José Heriberto Izquierdo, a esperar por su oportunidad: suplente en Brujas contra Manchester City

    Además, el colombiano Éder Álvarez Balanta está suspendido y no viajó a Inglaterra para el partido de Champions League.

  • Jugadores colombianos en Champions League
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    ¡Una agenda muy colombiana! Así jugarán nuestros futbolistas en Champions League, este miércoles

    Continúa la acción del torneo de clubes más importante de Europa y, como es habitual, tendremos representantes en cancha.

  • José Izquierdo-Brujas
    Twitter: @ClubBrugge
    Colombianos en el exterior

    ¡Volvió el goleador José Izquierdo! anotó para el Brujas, en la goleada 3-0 al Deinze, por Copa de Bélgica

    El delantero colombiano, opacado por las lesiones, no marcaba desde abril del 2018 con su exequipo Brighton, en la Premier League.

  • UEFA Champions League"Club Brugge v Manchester City FC"
    ANP Sport/ANP Sport via Getty Images
    Gol Caracol

    Éder Álvarez Balanta cumplió y luego se apagó, en la caída 1-5 del Brujas frente a Manchester City

    El mediocampista colombiano fue titular y jugó gran primer tiempo, en el juego correspondiente a la tercera jornada de la Champions League.

  • Álvarez Balanta Brujas vs. PSG
    AFP.
    Colombianos en el exterior

    Álvarez Balanta de titular y José Izquierdo en el banco: así saldrá Brujas para enfrentar al City

    El equipo belga tiene todo preparado para jugar contra los dirigidos por Pep Guardiola, con el mediocampista colombiano siendo inicialista en el partido.

  • 262895_izqui.jpg
    Colombianos en el exterior

    José Heriberto Izquierdo, de vuelta al fútbol con Brujas de Bélgica: jugó 12 minutos este viernes

    El atacante colombiano padeció en el último tiempo lesiones que le impidieron tener continuidad en el Brigthon, de Inglaterra.

Lo más visto
Billy Vigar, jugador del Chichester FC y excanterano del Arsenal.
FA Cup.
Gol Caracol

Luto en Inglaterra: futbolista falleció, tras fuerte golpe en la cabeza en pleno partido

Este jueves 25 de septiembre se confirmó el fallecimiento de un jugador inglés, luego de estar varios días internado en un hospital por una herida cerebral producto de un choque en un partido.

Escudo de Chapecoense en un homenaje, tras el accidente que sufrieron en 2016
AFP
Gol Caracol

Director del documental de Chapecoense falleció en un accidente aéreo: revelaron detalles

Desde Brasil confirmaron la muerte de Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, quien sufrió el mismo desenlace que sus homenajeados de Chapecoense.

Fútbol colombiano: 2 estadios de fútbol se desplomaron en Colombia.jpg
Foto: Dimayor.
Fútbol Colombiano

Dos estadios de fútbol colapsan en Colombia; desplomes dejan varios heridos

Las estructuras que se desplomaron afectaron a algunas viviendas ubicadas en cercanías a los escenarios deportivos. Autoridades atendieron las emergencias.

Kevin Mier, arquero colombiano que milita en Cruz Azul.
AFP
Colombianos en el exterior

A Kevin Mier le metieron gol de mitad de cancha, pero no fue casualidad: "Lo tenemos estudiado"

El defensor de Querétaro, Santiago Homechenko, le hizo dos goles a Kevin Mier, uno de ellos de más allá de la mitad de cancha. Revelaron secreto para batir al colombiano de Cruz Azul.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, vio la tarjeta roja en Torino vs. Pisa, por la Copa de Italia
Getty Images
Colombianos en el exterior

Juan Guillermo Cuadrado, expulsado en Torino contra Pisa, por discusión con el árbitro

Por la segunda ronda de la Copa Italia, el colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, vio la tarjeta roja, después de un cruce con el juez central, quien no se aguantó nada.

Jugadores del Once Caldas arribaron al estadio Palogrande celebrando sobre del bus.
AFP - Pantallazo.
Gol Caracol

Brutal rajada de Independiente del Valle a Once Caldas: "No hay que celebrar antes de tiempo"

Los jugadores del Once Caldas arribaron al estadio Palogrande sobre un bus y festejando por la ventaja de 2-0 en la ida. Finalmente perdieron la serie en penaltis y ahora IDV les cobró.

Real Oviedo vs. Barcelona.
afp.
Gol Caracol

Barcelona le remontó al Real Oviedo y le sigue la pista al Real Madrid: triunfo 3-1 de los 'culés'

Este jueves, Barcelona le dio vuelta al marcador a un Real Oviedo que lo sorprendió en la primera parte. Eric García, Robert Lewandowski y Ronaldo Araujo anotaron para los 'catalanes'.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano del Pisa, en un partido de la Copa Italia
AFP
Colombianos en el exterior

Juan Cuadrado y un partido para el olvido con Pisa: expulsado y eliminado en Copa de Italia

Pisa se despidió de la Copa de Italia luego de perder 1-0 con el Torino. El colombiano Juan Cuadrado vio la tarjeta roja a los 60 minutos. Duván Zapata no tuvo minutos con los 'granates'.