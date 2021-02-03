Gol Caracol José Heriberto Izquierdo
"Dayro Moreno es el único, en un millón, que con sus hábitos es un crack y hace todos esos goles"
El tema de Dayro Moreno y su brillante momento con Once Caldas fue motivo de análisis de un antiguo jugador de Selección Colombia y que pasó las duras y las maduras para triunfar en Europa. Acá su historia.
"Me lesioné con Colombia frente a Japón, me aguanté todo el Mundial 2018 así, un dolor horrible"
Confesiones y verdades que aparecen años después y que tienen que ver con situaciones cercanas a la Selección Colombia que dirigió José Pékerman, en la Copa del Mundo de Rusia.
Alta presencia colombiana en la jornada decisiva de la Champions League: a buscar la clasificación
Algunos pelearán por un cupo a octavos de final, otros a la Europa League, pero todos quieren dejar en alto el nombre del país.
Manchester City le dio un nuevo baile a Brujas: goleó 4-1, en la Champions League
Con João Cancelo como gran figura, dando tres asistencias, los dirigidos por Pep Guardiola se acercan a la clasificación.
José Heriberto Izquierdo, a esperar por su oportunidad: suplente en Brujas contra Manchester City
Además, el colombiano Éder Álvarez Balanta está suspendido y no viajó a Inglaterra para el partido de Champions League.
¡Una agenda muy colombiana! Así jugarán nuestros futbolistas en Champions League, este miércoles
Continúa la acción del torneo de clubes más importante de Europa y, como es habitual, tendremos representantes en cancha.
¡Volvió el goleador José Izquierdo! anotó para el Brujas, en la goleada 3-0 al Deinze, por Copa de Bélgica
El delantero colombiano, opacado por las lesiones, no marcaba desde abril del 2018 con su exequipo Brighton, en la Premier League.
Éder Álvarez Balanta cumplió y luego se apagó, en la caída 1-5 del Brujas frente a Manchester City
El mediocampista colombiano fue titular y jugó gran primer tiempo, en el juego correspondiente a la tercera jornada de la Champions League.
Álvarez Balanta de titular y José Izquierdo en el banco: así saldrá Brujas para enfrentar al City
El equipo belga tiene todo preparado para jugar contra los dirigidos por Pep Guardiola, con el mediocampista colombiano siendo inicialista en el partido.
José Heriberto Izquierdo, de vuelta al fútbol con Brujas de Bélgica: jugó 12 minutos este viernes
El atacante colombiano padeció en el último tiempo lesiones que le impidieron tener continuidad en el Brigthon, de Inglaterra.