Jugador de Croacia destaca pasado de James Rodríguez; pero le 'baja la caña' por su presente

La Selección Colombia tendrá un gran reto este jueves cuando se enfrente a Croacia en juego de fogueo con miras a llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026. Los balcánicos tampoco quieren desentonar luego de ser subcampeones de Rusia 2018 y tercer puesto en Catar 2022, y por eso ven a la 'tricolor' como un rival de peso, sobre todo por los jugadores de peso que tiene en su plantilla.

En la previa al encuentro, Marco Pasalic, uno de los referentes de los croatas, se refirió al '10' del combinado 'cafetero'. “Saben lo que hemos hecho en los dos últimos Mundiales. Será un partido difícil, pero creo que tenemos la calidad para competir con cualquiera. James Rodríguez es una figura importante en la liga y sin duda despertará interés. Su inicio no fue el ideal, pero jugadores como él siempre encuentran su ritmo", dijo sin tapujos.

Acto seguido, habló sobre el otro rival en la fecha FIFA y su principal ausencia. “¿Brasil? Claro que es una pena para el fútbol que Neymar no esté, porque es uno de los mejores jugadores de su generación. Pero Brasil tiene tanta profundidad que siempre hay alguien listo para entrar, aunque por lo que he visto ha habido algunos cambios. En fin, es lo que hay, estamos concentrados en nosotros mismos y en nuestro juego”, agregó.

Marco Pašalić on the upcoming friendlies against Colombia and Brazil:



“They know what we’ve done at the last two World Cups. It will be a tough match, but I think we have the quality to compete with anyone. James Rodriguez is a big name for the league and will certainly raise… pic.twitter.com/eW64y9K1u0 — TheCroatian (@TheCroatian_) March 24, 2026

Lorenzo aspira a que Colombia llegue al lugar que alcanzó Croacia en los mundiales

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, espera que su equipo llegue al lugar que alcanzó Croacia, su rival de este jueves, en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que los europeos fueron subcampeones y terceros, respectivamente.



"Croacia es uno de los mejores equipos del mundo, ellos lo han mostrado al resto del mundo en las últimos dos mundiales. El entrenador (Zlatko Dalic) es genial, ha hecho un gran trabajo con el equipo", expresó Lorenzo en una rueda de prensa, en la que agregó: "Aspiramos a llegar a la posición a la que ellos llegaron".