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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jugador de Croacia destaca pasado de James Rodríguez; pero le 'baja la caña' por su presente

Jugador de Croacia destaca pasado de James Rodríguez; pero le 'baja la caña' por su presente

Uno de los referentes de la selección croata no tuvo problema en hablar sobre James Rodríguez, '10' y figura de la Selección Colombia. Acá todo lo que dijo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
AFP

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