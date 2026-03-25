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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Nueva Caledonia vs. Jamaica, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Nueva Caledonia vs. Jamaica, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Este jueves, Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentarán a México para definir quien será el rival de RD Congo. El ganador de esta repesca clasifica al grupo de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Nueva Caledonia vs. Jamaica.
Nueva Caledonia vs. Jamaica.
Getty Images.

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