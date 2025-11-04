Jugador de la Selección Colombia Sub-17 evocó a leyenda de nuestro país; "Palomito"

Este martes 4 de noviembre, la Selección Colombia enfrentó a Alemania por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo G, en el Mundial Sub-17, que actualmente se está realizando en Catar.

No obstante, más allá del tempranero gol por parte de los europeos, a los quince segundos; hubo un hecho que se ‘robó’ las miradas de propios y extraños en este compromiso.

Y es que, particularmente, el extremo colombiano Cristian Flores evocó a una leyenda y referente en el balompié de nuestro país; se trata del exfutbolista ‘Palomo’ Usuriaga, quien falleció el 11 de abril de 2004.

Cristian Flores, jugador de la Selección Colombia Sub-17. Foto: FCF.

Con un corte similar al del exjugador, con paso por el América de Cali; las redes no pasaron por alto este pequeño detalle, que hizo tendencia a Flores.

“Denle la pelota al ‘Palomo’”, “vean al ‘Palomito’”, y “está jugando el ‘Palomo’”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la transmisión de Gol Caracol, en YouTube.

Entra las diferencias futbolísticas que se pueden destacar de Cristian Flores y el ‘Palomo’ Usuriaga, es que el joven futbolista de la Sub-17 juega como extremo; mientras que Albeiro se ubicaba bien instalado en el terreno, jugando como delantero centro.