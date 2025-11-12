Jugadores de la Selección Colombia que podrían cambiar de equipo; no solamente es James Rodríguez

Mientras que la Selección Colombia se alista para enfrentar los dos últimos partidos de preparación de este 2025 frente a Nueva Zelanda y Australia, el 15 y 18 de noviembre próximos, respectivamente; desde otros frentes y cuando se acerca una corta apertura del mercado de fichajes para el inicio del año del Mundial 2026, ya comenzaron a darse algunos rumores de prensa relacionados con la opción de cambiar de camiseta para algunos de los actuales Néstor Lorenzo.

El principal nombre y el que se lleva todos los focos es el de James Rodríguez, quien acaba de terminar temporada con León de México, cuyos directivos ya confirmaron en contactos con la prensa que no se renovará el contrato, le agradecieron por su concurso y pasaron la página. Así las cosas, se viene manejando información extraoficial de posibilidades en clubes de Estados Unidos, México y hasta Brasil. Sin embargo, como suele pasar con Rodríguez Rubio, no hay una fuente cercana que se refiera al respecto.

Sobre este tema se refirió el profesor Lorenzo en charla con Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, y afirmó que para 2026 necesitan que el nacido en Cúcuta "compita" y de paso, destacó lo hecho con el cuadro de Guanajuato en le temporada que acaba de terminar, por la eliminación de las fases definitivas del balompié mexicano.

Pero no solamente del '10' se habla, en Inglaterra el que viene en un nivel óptimo y sumando buenas presentaciones es el lateral derecho Daniel Muñoz, quien gana fama con Crystal Palace y en los medios europeos se publicaron recientemente noticias con respecto al interés de Barcelona, cuya directiva estaría pensando en reforzar esa zona, y además de opciones en PSG y Manchester City. El antioqueño viene teniendo una regularidad y es hombre clave en el esquema del entrenador Oliver Glasner.

Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en el Crystal Palace. AFP

Otro caso de futbolista que podrían buscar nuevos aires

Pensando en el Mundial de 2026, que ya se ve a la vuelta de la esquina, no se descartaría que varios futbolistas del seleccionado colombiano pretendan buscar clubes en los que tengan mayor continuidad, a la que tienen actualmente. Ese ese el caso de Álvaro Montero, quien solo jugó en dos partidos con Vélez Sarsfield, de Argentina.

Mientras tanto, en la prensa europea no se descarta algún interés de clubes de renombre en este continente por el creativo Yaser Asprilla, quien no es titular absoluto en Girona.