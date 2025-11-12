Síguenos en::
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Selección Colombia  / "Para la Selección Colombia, James Rodríguez es como un Cristiano Ronaldo o Lionel Messi"

"Para la Selección Colombia, James Rodríguez es como un Cristiano Ronaldo o Lionel Messi"

Con el ciclo cerrado con el León de México los comentarios sobre la importancia de James Rodríguez a nivel de clubes y en su Selección Colombia vuelve a tener unas particulares palabras.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de nov, 2025
James Rodríguez
James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto:
FCF

