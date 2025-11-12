"Para la Selección Colombia, James Rodríguez es como un Cristiano Ronaldo o Lionel Messi"

James Rodríguez no va más en el León de México y por el momento se enfocará en la Selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia pensando en el Mundial 2026, para luego revisar qué ofertas tendrá en las siguientes semanas para un nuevo reto el próximo año, con la mirada en su participación en el certamen orbital que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, su salida del equipo 'esmeralda' continúa dejando declaraciones particulares, en especial luego de que no quisieran renovarle su contrato que finaliza en diciembre, a pesar de ser la figura del equipo, pero teniendo un salario que para la institución de Guanajuato no es fácil de mantener.



A James Rodríguez lo comparan con Messi y Cristiano Ronaldo.

Jesús Martínez Patiño, dueño del Grupo Pachuca del cual hace parte el León, dejó unas palabras hace algunas horas en México cuando le preguntaron sobre la salida del mediocampista colombiano, de quien dijo que todo es porque "terminó su contrato".

El directivo comenzó diciendo que "le agradecemos muchísimo que haya estado, es un jugador histórico", y ahí fue cuando puso a James Rodríguez a la altura de estrellas del fútbol mundial, por su reconocimiento y calidad. "Como decía René Higuita ayer, para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Ronaldo en Portugal", declaró en charla con 'FOX'.

Martínez Patiño cerró su intervención con agradecimiento para James "por estar acá, estamos contentos de que él estuvo también muy feliz de estar acá en México y desearle lo mejor de lo mejor".

Jesús Martínez habló sobre el despido a Jaime Lozano de Pachuca, del mal paso de León en este torneo y confirma que James Rodríguez no renovará con León.



"Pachuca no estaba caminando y son decisiones que se tienen que tomar si o sí, estamos convencidos de que Ambriz va llevar a… pic.twitter.com/i5uJ4Czx3L — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 11, 2025

Por la misma línea su hijo y presidente del Club León, Jesús Martinez Murguía, también hace algunas horas habló de la confirmada salida de James Rodríguez, se mostró orgulloso por poder tener al colombiano en sus filas y se mostró agradecido también por su aporte adentro y afuera de la cancha.

"Nosotros con él hablamos, quedamos en un acuerdo que se había cumplido el contrato, estábamos agradecidos con el de que haya venido a este club y el club también le dio vivir en esta ciudad, estamos contentos que James haya vestido la playera del León", señaló el máximo directivo del equipo de Guanajuato.

Mientras tanto a nivel internacional ya hay rumores de lo que podría ser el destino de James Rodríguez para el año 2026, con la MLS como principal interesada en sumarlo a algún equipo, con Orlando City, Los Ángeles Galaxy y Toronto FC, según el periodista Ekrem Konur como los clubes que lo tienen en la mira.