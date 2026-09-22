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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Kevin Viveros, tras ser convocado a Selección Colombia: "estoy viviendo un sueño de niño"

Kevin Viveros, tras ser convocado a Selección Colombia: "estoy viviendo un sueño de niño"

Su buen presente en Athletico Paranaense, le permitió ser llamado por Néstor Lorenzo y, en atención a los medios, Kevin Viveros reveló cómo han sido esos primeros días.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Kevin Viveros, delantero de Athletico Paranaense, convocado a la Selección Colombia
Kevin Viveros, delantero de Athletico Paranaense, convocado a la Selección Colombia
Federación Colombiana de Fútbol

Kevin Viveros es una de las caras nuevas en la Selección Colombia. Pasando la página del Mundial 2026 y pensando en el nuevo proceso que arranca de cara a la cita orbital de 2030, el técnico, Néstor Lorenzo, convocó a varios jugadores que no son habituales para los partido preparatorios con México, Paraguay y Perú, entre ellos figura el delantero de Athletico Paranaense.

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Justamente, este martes 22 de septiembre, el atacante y goleador del Brasileirao atendió a los medios de comunicación y no ocultó su alegría por estar en 'la tricolor'. En cada una de sus declaraciones, dejó ver que "está cumpliendo un sueño" y que hará hasta lo imposible por aprovechar la oportunidad. Y es que su principal objetivo es hacerse con un lugar en la lista de habituales.

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¿Cómo se siente con esta convocatoria?
"Las ganas son muchísimas. Ustedes me conocen por los goles, entonces si me dan la oportunidad, en estos partidos, la aprovecharé al máximo y quiero marcar un gol que sería bonito para mí, mi familia y la Selección. Me llamaron a aportar".

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Llegar con tantos goles anotados, ¿le genera presión?
"Me da más tranquilidad. Solo espero la oportunidad porque ya sé lo que tengo que hacer dentro del campo, con las instrucciones del profesor y mis compañeros. Haré y daré lo mejor mí para que todo salga bien".

¿Cómo lo recibió el equipo?
"Es una oportunidad que no se vive todos los días, entonces hay que aprovecharlo. Una calidad el grupo, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, todo es muy diferente".

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Foto oficial del Athletico Paranaense.

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¿Qué sintió cuando lo llamaron?
"Estoy viviendo un sueño que tenía desde pequeño. Se hizo realidad, gracias al trabajo. Vengo a aportar y ojalá que me den la oportunidad".

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¿Cuál será su aporte a la Selección Colombia?
"Voy a aportar goles porque el delantero vive de eso. En cada oportunidad que tenga, espero concretarlas".

¿Qué características tiene?
"Soy un jugador que no es fijo, sino que se mueve mucho por la banda y buscando oportunidades, con olfato de gol. Quiero marcar un gol con esta linda camiseta, es algo que no se olvidaría nunca".

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