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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "James Rodríguez y Quintero dejaron huella en Selección Colombia; nosotros debemos aprovechar ahora"

"James Rodríguez y Quintero dejaron huella en Selección Colombia; nosotros debemos aprovechar ahora"

Este martes, en la Selección Colombia dispusieron de un espacio para atender a los medios de comunicación y varios jugadores entregaron sus conceptos en la previa del duelo con México.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 22 de sept, 2026
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James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.
Getty Images.

La Selección Colombia de mayores ha iniciado una nueva era, con el propio entrenador Néstor Lorenzo, pero con una serie de bajas de jugadores que fueron fundamentales e históricos como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes decidieron dar un paso al costado y no estarán más vestidos de amarillo, azul y rojo.

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Ya con un plantel renovado, el seleccionado colombiano se prepara para el primer compromiso de la fecha FIFA de septiembre y octubre frente a México, del próximo sábado, a las 8 de la noche, en Baltimore, en Estados Unidos.

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En la previa del entrenamiento de este martes, varios de los convocados por el profesor Lorenzo hablaron con Gol Caracol. Uno de ellos fue Juan Manuel Rengifo, naciente figura del Atlético Nacional, quien comenzó destacando que "estoy muy motivado, contento de estar acá, es una oportunidad linda, hay que aprovechar al máximo. El clima es un poco frío acá, pero en el grupo todos muy amables, bastante cordiales todos y con una buena energía".

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A Rengifo también le indagaron por la marcha de varias figuras y así comentó que "James Rodríguez y 'Juanfer' Quintero dejaron una gran huella, por lo que han sido, por lo que han hecho, son los de la historia. Nosotros ya en los entrenamientos vamos a prepararnos para poder aprovechar la oportunidad, acoplarnos bien para lo que el profesor Lorenzo quiere".

Para el mediocampista antioqueño se dio precisamente en estos días en los que acaba de llegar James a Nacional su primer llamado a la Colombia de Lorenzo y por eso contó qué le dijo su ahora compañero sobre la nueva experiencia que se dio en su carrera profesional. "A James tengo el privilegio de tenerlo en Nacional, estoy aprendiendo mucho, es alguien muy abierto para ayudarnos y hablarnos a los más jóvenes. Estuve pidiéndole consejos y hablándole cómo es la selección. Me dijo algunas cosas para tener en cuenta", explicó Renfigo.

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"Siempre James me dijo que disfrutara, que fuera feliz, que esto es muy bonito compromiso y me habló además de la responsabilidad que se requiere", finalizó el joven y talentoso jugador del seleccionado colombiano.

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Juan Manuel Rengifo, mediocampista de Atlético Nacional, convocado por la Selección Colombia
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