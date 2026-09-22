"James Rodríguez es un jugador de equipo, cuando no tengamos el balón, él cumplirá con sus tareas"

James Rodríguez sigue siendo tema de conversación en Atlético Nacional y, para analizar lo que ha sido su llegada y los primeros días como ficha verde; Lucas González fue el encargado de hablar respecto al tema.

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'; el entrenador del cuadro paisa relató cómo conoció al '23', su charla para convencerlo en llegar al conjunto antioqueño y su ritmo de adaptación, que seguramente irá evolucionando con el pasar de los entrenos y partidos.

"Estoy muy contento de que James haya llegado a este gran equipo que estamos construyendo y él es un gran jugador de equipo. Su carrera la ha construido y todo lo ha hecho porque marca la diferencia cuando tenga la pelota en los pies, pero también nos va a ayudar cuando no tengamos la pelota. Por características naturales, James no va a tener el mismo comportamiento para recuperar la pelota como otros jugadores; pero va a tener responsabilidades que él las va a cumplir", indicó de entrada el entrenador 'verdolaga'.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026 Getty images

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Sumado a eso, Lucas contó la historia de cómo conoció al cucuteño, quien, para ese entonces, todavía era futbolista del cuadro 'rayista', en España: "A James lo conozco cuando él estaba en Ray Vallecano. Salimos de Argentina y fui a Europa, a visitar a algunos entrenadores que conozco y justo a James lo conocí cuando estaba en Madrid, compartimos un rato en una de sus concentraciones. Luego fuimos a cenar, a hablar un poco de fútbol".



"Me interesaba mucho conocer desde la perspectiva del jugador que él ha sido, qué competencias identifica él en los entrenadores que han marcado diferencia, y él ha tenido a varios de los mejores entrenadores del mundo. Desde ahí, hablamos un poco de fútbol, los siente de la misma manera en la que lo siento yo", agregó el entrenador de Nacional, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

¿Qué sensación se lleva de James, con su llegada a Nacional?

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"Es un jugador que verdaderamente quiere que le vaya bien al equipo, seguramente nos va a ayudar aquí y nos va a dar muchas alegrías".

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, en el partido contra Jaguares por la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

¿Cómo se enteró del fichaje de James a Nacional?

"Cuando se abrió la posibilidad y el presidente me pregunta qué pienso yo, ahí le digo lo que pienso, James es el mejor jugador en la historia de Colombia, el mejor jugador en la historia de nuestra Selección Colombia, y poder contar con él es todo un privilegio. Después hablo con él, intento convencerle y por eso está con nosotros".