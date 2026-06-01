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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Prensa alemana insiste en interés de Bayern Múnich por ponerle competencia a Luis Díaz

Prensa alemana insiste en interés de Bayern Múnich por ponerle competencia a Luis Díaz

Si bien Luis Díaz está enfocado en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, desde Alemania revelan detalles sobre una inminente decisión del Bayern Múnich.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga con fechas de anticipación
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga con fechas de anticipación
AFP

Luis Díaz sigue apareciendo como uno de los nombres importantes dentro del proyecto deportivo del Bayern Múnich, pero en Alemania aseguran que el club bávaro no se conformaría únicamente con tener al colombiano como referencia en ataque y ya estaría evaluando nuevas alternativas para elevar el nivel de competencia interna de cara a la próxima temporada.

En medio del mercado de fichajes, surgió una nueva versión que vincula al gigante alemán con uno de los delanteros jóvenes que más expectativa genera actualmente en Europa.

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Según información divulgada por el medio turco ‘About Football’, el club alemán tiene en carpeta al francés Junior Kroupi, atacante de apenas 19 años que viene llamando la atención por su evolución en Inglaterra y por los registros que ha acumulado desde sus primeros años como profesional.

El informe señaló textualmente: “El Bayern Múnich convierte al delantero del Bournemouth, Junior Kroupi, en uno de los objetivos para reforzar su línea de ataque. Al delantero de 19 años se le proyecta como una opción alternativa detrás de Luis Díaz en la lista de fichajes del Bayern. La competencia está garantizada que será feroz porque el Arsenal, el Manchester United y el Chelsea también están siguiendo el desarrollo de este prodigio. Uno de los jóvenes talentos más codiciados en Europa en este momento”.

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La información toma relevancia porque el club alemán venía manejando otras prioridades para potenciar su frente ofensivo. De hecho, el plan A del Bayern era fichar al extremo inglés Anthony Gordon; sin embargo, el Barcelona terminó imponiéndose en la operación y el futbolista ya fue presentado oficialmente por el conjunto catalán.

Con ese escenario, la búsqueda habría girado hacia otros perfiles ofensivos y allí apareció el nombre de Kroupi, un jugador que puede actuar principalmente como delantero centro y que ya ha mostrado capacidad para producir cifras importantes pese a su juventud.

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Durante la temporada 2025/26 con Bournemouth, el atacante francés disputó 35 partidos oficiales y convirtió 13 goles, todos registrados en la Premier League, además de sumar cinco tarjetas amarillas.

Pero sus números adquieren mayor dimensión cuando se observa su recorrido completo. Entre todas las categorías y equipos en los que ha participado acumula 118 partidos, 51 goles y siete asistencias. En el FC Lorient dejó 28 goles y seis asistencias en 64 encuentros, mientras que con Lorient B aportó nueve anotaciones adicionales.

A nivel internacional también ha ido escalando rápidamente dentro del sistema de selecciones juveniles de Francia. Ya suma apariciones con las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Con la selección francesa Sub-17 registró nueve goles en nueve compromisos y con la Sub-21 ya acumula tres anotaciones en cinco presentaciones.

En caso de concretarse una operación de este tipo, el panorama ofensivo del Bayern tendría todavía más competencia. Luis Díaz viene consolidado dentro del equipo y ha respondido con rendimiento, pero la política deportiva del club alemán históricamente ha apuntado a reunir profundidad de plantilla para competir en todos los frentes.

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