Julián Quiñones jugará el Mundial 2026; estos son los 26 convocados por la Selección de México

El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexto mundial, encabeza la selección mexicana que jugará la Copa del Mundo que comenzará dentro de 11 días, en la cual repiten una docena de jugadores de la justa de Catar 2022.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este domingo en un video la lista de 26 jugadores que en la fase de grupos enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, en la inauguración del Mundial; a Corea el 18 y a la República Checa el 24 del mismo mes.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Después de vencer por 1-0 a Australia el sábado en un partido amistoso, el seleccionador Javier Aguirre decidió confiar en cinco figuras que se recuperan de lesiones, los centrocampistas Édson Álvarez y Luis Chávez y los delanteros Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega.



El equipo mexicano sufrió la baja por lesiones graves de tres jugadores que pintaban para ser titulares, el guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el centrocampista Marcel Ruiz.

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Este último jugó como titular en el Toluca, ganador el sábado de la Copa de Campeones de Concacaf, pero Aguirre cree que corre riesgos de recaer, algo que no considera en el caso de Álvarez, Chávez, Giménez, Huerta y Vega, que han jugado poco este año y no están en su mejor forma deportiva.

La apuesta de Aguirre es ganar el grupo A para permanecer en el estadio Azteca hasta octavos de final, si alcanza esa fase. Luego tratar de por lo menos igualar la mejor actuación de México, cuartos de final, conseguidas cuando el país fue sede del Mundial, en 1970 y 1986.

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El próximo 4 de junio, en Toluca, México enfrentará a Serbia, en el último amistoso, que le permitirá al 'Vasco' decidir su alineación titular.

En el equipo hay dos naturalizados: el español Álvarez Fidalgo, del Betis español, y el colombiano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah de la liga saudí, en la cual fue líder de los goleadores.

Repiten de Catar 2022 el portero Ochoa, los zagueros Vásquez, Montes, Sánchez y Gallardo; los centrocampistas Romo, Álvarez, Chávez, Alvarado y Pineda; y los delanteros Jiménez y Vega.

Selección mexicana para la Copa Mundial 2026:

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Guardametas: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP).

Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa-ITA), Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE), Israel Reyes (América) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED).

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Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Édson Álvarez (West Ham United-ENG), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham-ENG), Santiago Giménez (AC Milan-ITA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah-KSA), Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht-BEL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).