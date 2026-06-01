El jugador colombiano al que tiene en la mira River Plate; también lo quieren en Brasil e Inglaterra

Nelson Deossa vuelve a aparecer como protagonista del mercado internacional. Aunque su primera temporada en el fútbol europeo no terminó convirtiéndose en el salto esperado, el mediocampista colombiano sigue despertando interés y ahora varios clubes empiezan a moverse para intentar quedarse con sus servicios de cara al siguiente curso.

El volante del Real Betis, que además ya ha estado en el radar de la Selección Colombia en procesos recientes aunque finalmente no fue convocado para disputar el Mundial de 2026, tendría opciones reales de cambiar de equipo en las próximas semanas.

Según reveló el medio mexicano ‘Estadio Deportivo’, River Plate decidió acelerar por el futbolista y prepara una propuesta para intentar avanzar en una negociación con el conjunto español.

De acuerdo con la información publicada, “River Plate tiene pensado presentar a lo largo de este lunes 1 de junio una nueva oferta, la primera formal, por el mediocentro del Real Betis Nelson Deossa, tasado por los verdiblancos en no menos de 10 millones de euros para, como poco, cubrir la amortización pendiente de su reciente fichaje”.



Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis Foto: X/@RealBetis

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El reporte también aseguró que en España reconocen que el rendimiento del colombiano no alcanzó las expectativas generadas tras su llegada al continente europeo. En ese sentido se indicó que consideran que “será difícil obtener una plusvalía considerable, habida cuenta de que el rendimiento del colombiano ha sido harto insatisfactorio en su temporada de debut en Europa”, aunque existe expectativa por el interés que empieza a crecer desde otros mercados.

Entre esos equipos aparece el Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League, cuya irrupción podría aumentar la competencia y cambiar el panorama de la negociación.

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Pero River no sería el único. La información añade que “el primer sondeo por parte de los argentinos y el Flamengo se quedó corto”, explicando que desde Argentina hubo una intención de adquirir una parte del pase del colombiano por una cifra cercana a los cuatro millones de euros, mientras que desde Brasil la propuesta económica fue ligeramente superior.

Sin embargo, el mismo reporte indicó que las conversaciones más avanzadas siguen siendo con River Plate, aunque también advirtió que podrían aparecer nuevos interesados en el corto plazo.

Desde el entorno del club español el contexto económico también sería clave para entender una eventual salida. Según se explicó, “no es ningún secreto que el Real Betis necesita vender futbolistas por algo más de 20 millones de euros antes del próximo 30 de junio para cuadrar el presupuesto”.

Aunque el colombiano no sería suficiente por sí solo para alcanzar esa meta financiera, sí aparece como uno de los nombres señalados para generar ingresos. Incluso, se destacó que “se trata de uno de los activos principales para hacer caja pronto a tenor de los movimientos que está habiendo en Argentina, Brasil e Inglaterra”.

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En cuanto al rendimiento de Deossa durante la temporada 2025/26, el colombiano disputó 33 partidos oficiales con el Real Betis entre todas las competencias. Participó en 20 encuentros de La Liga, nueve en Europa League y cuatro en Copa del Rey. Además, registró una asistencia y acumuló 1.491 minutos en cancha.