Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CHAMPIONS LEAGUE
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El jugador colombiano al que tiene en la mira River Plate; también lo quieren en Brasil e Inglaterra

El jugador colombiano al que tiene en la mira River Plate; también lo quieren en Brasil e Inglaterra

Un futbolista que ha sido tenido en cuenta en la Selección Colombia cambiaría de club y River Plate aparece como el destino favorito. Ya hay cifras sobre la mesa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026
La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026
AFP

Nelson Deossa vuelve a aparecer como protagonista del mercado internacional. Aunque su primera temporada en el fútbol europeo no terminó convirtiéndose en el salto esperado, el mediocampista colombiano sigue despertando interés y ahora varios clubes empiezan a moverse para intentar quedarse con sus servicios de cara al siguiente curso.

El volante del Real Betis, que además ya ha estado en el radar de la Selección Colombia en procesos recientes aunque finalmente no fue convocado para disputar el Mundial de 2026, tendría opciones reales de cambiar de equipo en las próximas semanas.

Daniela Ospina y James Rodríguez.
Gol Caracol

James Rodríguez y la decisión que hizo tomar a Daniela Ospina; confesión de corazón

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga con fechas de anticipación
Colombianos en el exterior

Prensa alemana insiste en interés de Bayern Múnich por ponerle competencia a Luis Díaz

Luis Díaz en Bayern Múnich frente a Borussia Mönchengladbach.
Colombianos en el exterior

Potente distinción para Luis Díaz en Bundesliga, en lista en la que están Olise y Kane

Según reveló el medio mexicano ‘Estadio Deportivo’, River Plate decidió acelerar por el futbolista y prepara una propuesta para intentar avanzar en una negociación con el conjunto español.

De acuerdo con la información publicada, “River Plate tiene pensado presentar a lo largo de este lunes 1 de junio una nueva oferta, la primera formal, por el mediocentro del Real Betis Nelson Deossa, tasado por los verdiblancos en no menos de 10 millones de euros para, como poco, cubrir la amortización pendiente de su reciente fichaje”.

Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Foto: X/@RealBetis

Publicidad

El reporte también aseguró que en España reconocen que el rendimiento del colombiano no alcanzó las expectativas generadas tras su llegada al continente europeo. En ese sentido se indicó que consideran que “será difícil obtener una plusvalía considerable, habida cuenta de que el rendimiento del colombiano ha sido harto insatisfactorio en su temporada de debut en Europa”, aunque existe expectativa por el interés que empieza a crecer desde otros mercados.

Entre esos equipos aparece el Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League, cuya irrupción podría aumentar la competencia y cambiar el panorama de la negociación.

Publicidad

Pero River no sería el único. La información añade que “el primer sondeo por parte de los argentinos y el Flamengo se quedó corto”, explicando que desde Argentina hubo una intención de adquirir una parte del pase del colombiano por una cifra cercana a los cuatro millones de euros, mientras que desde Brasil la propuesta económica fue ligeramente superior.

Sin embargo, el mismo reporte indicó que las conversaciones más avanzadas siguen siendo con River Plate, aunque también advirtió que podrían aparecer nuevos interesados en el corto plazo.

Desde el entorno del club español el contexto económico también sería clave para entender una eventual salida. Según se explicó, “no es ningún secreto que el Real Betis necesita vender futbolistas por algo más de 20 millones de euros antes del próximo 30 de junio para cuadrar el presupuesto”.

Aunque el colombiano no sería suficiente por sí solo para alcanzar esa meta financiera, sí aparece como uno de los nombres señalados para generar ingresos. Incluso, se destacó que “se trata de uno de los activos principales para hacer caja pronto a tenor de los movimientos que está habiendo en Argentina, Brasil e Inglaterra”.

Publicidad

En cuanto al rendimiento de Deossa durante la temporada 2025/26, el colombiano disputó 33 partidos oficiales con el Real Betis entre todas las competencias. Participó en 20 encuentros de La Liga, nueve en Europa League y cuatro en Copa del Rey. Además, registró una asistencia y acumuló 1.491 minutos en cancha.

Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano.
Gol Caracol

Julián Quiñones jugará el Mundial 2026; estos son los 26 convocados por la Selección de México

Hinchas Selección Colombia Bogotá
Selección Colombia

La Selección Colombia provocó la euforia y el colorido entre los hinchas en Bogotá; apoyo total

Keylor Navas Costa Rica
Selección Colombia

¿Por qué Keylor Navas no jugará con Costa Rica frente a la Selección Colombia?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Nelson Deossa

Real Betis

River Plate

Flamengo

Publicidad

Publicidad

Publicidad