Jordania, rival de Colombia en juego de fogueo y de Argentina en Mundial 2026, cayó 4-1 con Suiza

Suiza consiguió su primera victoria internacional del año al imponerse 4-1 sobre Jordania en el encuentro disputado en St. Gallen. El equipo dirigido por Murat Yakin mostró superioridad durante buena parte del compromiso y logró reflejarlo en el marcador. Los asiáticos se enfrentarán a Colombia el próximo domingo 7 de junio y en el Mundial 2026 serán rivales de Argentina, Argelia y Austria, en el grupo J.

Uno de los momentos determinantes llegó en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando el árbitro noruego Rohit Saggi revisó una acción en el monitor tras una entrada sobre Breel Embolo. Luego del análisis, se sancionó una falta táctica y Granit Xhaka convirtió desde el punto penal para establecer el 3-0 parcial. La anotación cerró un primer tiempo ampliamente controlado por el conjunto suizo.

El marcador se abrió precisamente desde los doce pasos. Tras una infracción del arquero jordano sobre Remo Freuler, Embolo ejecutó el cobro y anotó su gol número 24 con la selección. Minutos después, Dan Ndoye amplió la diferencia luego de una asistencia de Michel Aebischer. El atacante sumó así su sexto gol en sus últimos diez compromisos con el seleccionado suizo.

En el desarrollo del primer tiempo también sobresalieron algunas actuaciones individuales. El arquero Yvon Mvogo, titular en la primera mitad, tuvo una intervención decisiva cerca de la media hora de juego, cuando evitó el descuento de Mousa Al-Tamari tras una pérdida de balón que dejó al delantero rival en posición de remate.



Suiza vs. Jordania. AFP.

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Por su parte, Johan Manzambi tuvo una participación destacada en el mediocampo, ocupando distintas zonas del terreno y aportando dinamismo al equipo. Incluso estuvo cerca de marcar, aunque su remate en el minuto 23 terminó impactando en el poste.

En defensa, la línea de tres integrada por Denis Zakaria, Manuel Akanji y Nico Elvedi mostró solidez durante gran parte del encuentro. Tras el empate sin goles frente a Noruega, el entrenador repitió esta estructura defensiva por segundo partido consecutivo y Jordania tuvo pocas oportunidades para exigirla.

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En el complemento, el conjunto asiático mostró una versión más competitiva, aunque el ritmo del juego disminuyó debido a los cambios realizados por ambos equipos. Odeh Fakhoury descontó en el minuto 52 con un remate rasante que venció a Marvin Keller, quien debutó con la selección.

Posteriormente, Jordania reclamó una posible acción de penalti, pero las repeticiones evidenciaron que el balón impactó en la espalda de Silvan Widmer y no en su mano. El cuarto gol suizo llegó por medio de Christian Fassnacht, quien selló el 4-1 definitivo en el minuto 79.

El encuentro tuvo una interrupción en el minuto 88 debido a una tormenta. Inicialmente, los jugadores interpretaron la pausa como el final del partido, aunque tras una breve suspensión ambos equipos regresaron al campo para disputar los minutos restantes.