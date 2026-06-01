Noticia de última hora sobre Néstor Lorenzo y su futuro, a días de debut con Colombia en el Mundial

A pocos días del esperado estreno de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, una información llegada desde Argentina puso el nombre de Néstor Lorenzo en el centro de la conversación y abrió interrogantes sobre su futuro profesional más allá de la cita orbital.

Mientras el combinado nacional ultima detalles para su estreno mundialista y se prepara para afrontar una fase de grupos en la que tendrá como rivales a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, desde Argentina aseguraron que el actual entrenador del conjunto cafetero aparece en el radar de uno de los clubes más importantes del continente.

Según reveló ‘TyC Sports’, el futuro del banquillo de Boca Juniors empieza a generar movimientos internos y uno de los nombres que aparece entre las posibilidades es justamente el del seleccionador colombiano.

De acuerdo con la información, “Claudio Úbeda no continuará como entrenador de Boca una vez que finalice su contrato y, aunque la dirigencia todavía no inició negociaciones formales con ningún candidato, dos nombres comenzaron a instalarse con fuerza en el horizonte: Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed”.



La publicación señaló además que el interés por el actual seleccionador colombiano no sería nuevo y que, dentro del club, existiría una valoración importante por su recorrido y metodología de trabajo. En ese sentido, se indicó que “el caso que más seduce en Boca es el de Lorenzo. El entrenador de la Selección de Colombia reúne consenso por su perfil, experiencia y forma de trabajo. Desde hace tiempo es considerado uno de los técnicos que más interesan en la dirigencia, pero el contexto conspira contra cualquier posibilidad inmediata”.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

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Sin embargo, cualquier escenario relacionado con un posible cambio de rumbo aparece condicionado por el presente deportivo del entrenador. Actualmente, Lorenzo tiene como prioridad absoluta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Colombia buscará avanzar de ronda enfrentando en el grupo a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Sobre ese panorama, el reporte explicó que “Lorenzo está al frente de Colombia y tiene por delante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de hasta dónde llegue el seleccionado cafetero en el torneo, los tiempos juegan en contra de Boca”.

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A eso se suma el calendario inmediato del club argentino, que ya tendría marcadas fechas clave para el segundo semestre. Según se detalló, “el plantel retomará los entrenamientos el próximo 16 de junio para comenzar la pretemporada y, apenas un mes después, entre el 21 y el 23 de julio, afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana, el nuevo objetivo internacional tras la caída a ese certamen”.

Ese contexto haría muy complejo cualquier movimiento inmediato. De hecho, el informe concluyó que “en ese escenario, un eventual desembarco de Lorenzo implicaría asumir prácticamente sin preparación junto al grupo y con muy poco margen de trabajo antes de una serie decisiva”.

Por ahora, no existe una postura oficial sobre esta posibilidad y el enfoque del cuerpo técnico colombiano sigue estando en el estreno mundialista.