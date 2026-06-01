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Gol Caracol  / James Rodríguez y la decisión que hizo tomar a Daniela Ospina; confesión de corazón

James Rodríguez y la decisión que hizo tomar a Daniela Ospina; confesión de corazón

Daniela Ospina, empresaria y exesposa de James Rodríguez, reveló detalles inéditos sobre su vida junto al '10' de la Selección Colombia. Acá todas sus declaraciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Daniela Ospina y James Rodríguez.
Daniela Ospina y James Rodríguez.
AFP.

Daniela Ospina abrió una ventana poco habitual hacia momentos personales que marcaron su vida y, entre varias reflexiones, habló de decisiones, errores, renuncias y aprendizajes que terminaron influyendo en el rumbo que tomó desde muy joven, incluido el momento en el que construyó su historia junto a James Rodríguez.

La empresaria y deportista colombiana, quien sostuvo una relación con James Rodríguez entre 2010 y 2017 y con quien tuvo en 2013 a su hija Salomé, compartió una conversación íntima en la que recordó algunos de los momentos que más la transformaron.

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En diálogo en el pódcast ‘El Rincón de los errores’, Daniela fue consultada sobre decisiones que, con el paso del tiempo, hoy observa de una manera diferente. Allí dejó una respuesta que llamó la atención al referirse al momento en que decidió casarse.

“Ese tipo de error puede haber sido quizás el casarme tan joven. Quizás en este momento lo hubiera llevado de otra manera”, expresó, dejando entrever que la perspectiva de los años le permitió analizar aquella etapa desde otro lugar.

Durante la charla también habló sobre otro episodio que sigue teniendo un peso emocional importante para ella: la muerte de su padre y el tiempo que pasó fuera del país. En ese contexto recordó que “la muerte de mi papá. En haberme ido de Colombia. Quizás no haber estado más tiempo con él, con mi papá. Pero luego, como me separo en ese momento, alcancé a estar sus últimos dos años con él”.

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James y Daniela Ospina.

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Daniela además hizo una reflexión sobre el nivel de exigencia que se impone en distintos aspectos de su vida y reconoció que muchas veces ha sentido que podía haber hecho más, aunque racionalmente piense diferente. Por eso comentó: “Exigirme demasiado. Siempre caigo en ese error de, pude haber dado más, pero realmente lo di todo”.

Uno de los apartados más llamativos llegó cuando habló de una decisión que marcó su juventud y que implicó elegir entre dos caminos completamente distintos. Allí confesó que “creo que uno de los sueños más frustrados que tuve o decisiones más difíciles que tuve o me casaba y hacía mi vida a los 18 años o me venía a Estados Unidos a jugar voleibol que había sido como lo que yo había construido y pues digamos que le aposté al amor”.

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En medio de ese repaso por distintos momentos personales, también reconoció cuáles considera que han sido algunas de las situaciones en las que más ha sentido que se alejó de sí misma. Primero señaló que uno de sus errores fue “fallarme o ser infiel a mis principios, a lo que yo siempre he sido y he querido ser”.

Finalmente, explicó que parte de ese proceso de crecimiento estuvo relacionado con entender quién era más allá de los roles que ocupaba en su vida. En ese sentido afirmó que necesitó tiempo “a conocerme como Daniela para quizás no haberme lastimado tanto como me lastimé en el momento que tuve que hacer cosas donde no me sentía ni siquiera bien conmigo misma”.

Acá el video de la entrevista: https://www.instagram.com/reels/DZAYse0xHDy/

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