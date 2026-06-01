Potente distinción para Luis Díaz en Bundesliga, en lista en la que están Olise y Kane

Luis Díaz volvió a recibir un reconocimiento que confirma el impacto que tuvo en el fútbol alemán durante la temporada 2025/26. El extremo colombiano apareció entre los futbolistas más destacados de la Bundesliga en una votación realizada entre los propios jugadores del campeonato, compartiendo lista con varias figuras del Bayern Múnich y otras revelaciones del torneo.

De acuerdo con una encuesta realizada por la revista especializada ‘Kicker’, en la que participaron 199 futbolistas de la Bundesliga, el gran ganador fue Michael Olise, quien recibió el 40,7 % de los votos y fue elegido como el Mejor Jugador de la temporada 2025/26.

Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

Detrás del francés aparecieron Yan Diomande con el 15,1 %, Luka Vušković con el 11,1 %, Harry Kane con el 10,1 % y, cerrando el top cinco, Luis Díaz con el 4,5 % de las preferencias.



🌟 199 jogadores da Bundesliga elegem Michael Olise como o Melhor Jogador da Bundesliga 2025/26 em pesquisa do @kicker.



1️⃣ 🇫🇷 Michael Olise — 40,7%⁰2️⃣ 🇨🇮 Yan Diomande — 15,1%

3️⃣ 🇭🇷 Luka Vušković — 11,1%⁰4️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane — 10,1%⁰5️⃣ 🇨🇴 Luis Díaz — 4,5%

6️⃣ 🇭🇷 Andrej Kramarić —… pic.twitter.com/THko3KwCqk — Bundesliga Insider (@BundesInsider) May 31, 2026

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Más allá de no quedarse con el primer lugar, la presencia del colombiano toma relevancia por el nivel de competencia y por el grupo de nombres con los que compartió reconocimiento. Además, dentro del listado aparecen tres futbolistas que coincidieron en una temporada ganadora con el Bayern Múnich: Michael Olise, Harry Kane y el propio Luis Díaz, quienes levantaron la Supercopa de Alemania, la Bundesliga y la Copa de Alemania.

El caso de Olise sobresale por una campaña prácticamente total desde los números. El extremo francés disputó 52 partidos oficiales entre todas las competencias, marcó 22 goles y entregó 31 asistencias. Solo en Bundesliga registró 15 anotaciones y 21 pases de gol, mientras que en la UEFA Champions League añadió cinco goles y siete asistencias más.

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Harry Kane, por su parte, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del planeta. El inglés cerró la temporada con 61 goles y siete asistencias en 51 encuentros. En la Bundesliga convirtió 36 tantos y en la Champions League aportó otros 14, cifras que sostienen su presencia entre los mejores del campeonato.

Luis Díaz también dejó argumentos sólidos para entrar en esa conversación. El colombiano terminó el curso con 51 partidos disputados, 26 goles y 23 asistencias en todas las competencias. En el torneo local fue protagonista con 15 anotaciones y 17 asistencias, números que reflejan una influencia constante tanto en la finalización como en la generación ofensiva.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Copa de Alemania Getty Images

Además, el extremo cafetero también respondió en escenarios internacionales. En Champions League sumó siete goles y cuatro asistencias, mientras que en la Copa de Alemania agregó tres tantos y dos asistencias más.

Entre los otros nombres destacados aparece Yan Diomande, una de las irrupciones jóvenes más importantes del campeonato. El marfileño, con apenas 19 años, registró 13 goles y 10 asistencias en 36 compromisos.

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También llamó la atención la presencia del croata Luka Vušković, defensor central de apenas 19 años que completó 30 partidos y logró seis goles y una asistencia, registros poco habituales para un jugador de su posición.

Aunque el premio principal terminó en manos de Olise, el hecho de que Luis Díaz haya sido incluido dentro de los cinco futbolistas más votados por sus propios colegas confirma el peso que tuvo su temporada y el lugar que logró construir entre las grandes figuras del fútbol alemán.