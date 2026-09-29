"La Selección Colombia ahora tiene que ganar algo, con mentalidad eso se puede"

El inicio de un nuevo proceso en la Selección Colombia tras la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá genera expectativa, debate y reflexiones entre los históricos de nuestro equipo nacional. Pablo Armero, recordado lateral mundialista en Brasil 2014 y referente de la época dorada del seleccionado 'cafetero', habló en exclusiva con Gol Caracol sobre las sensaciones que deja este nuevo arranque bajo el mando de Néstor Lorenzo, el cual inició con un empate 1-1 frente a los mexicanos y continuará con los duelos de preparación contra Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre). Esto, con la mira puesta en la Copa América de 2028 y en las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Con el carisma y la frescura que siempre lo caracterizaron, Armero comenzó recordando con nostalgia el cariño de la afición y la identidad festiva de aquel plantel que marcó una época en el balompié colombiano, con José Néstor Pékerman como entrenador. "Yo siempre lo he dicho. Es lindo, es hermoso que la gente lo recuerde a uno por el fútbol, como usted lo acaba de decir, por el grupo que teníamos, por la alegría que mostrábamos", expresó el hombre surgido en las filas del América de Cali y que pasó por clubes de Brasil, Italia e Inglaterra.

Al abordar la actualidad del equipo y la inclusión de nuevas variantes para los compromisos internacionales en territorio estadounidense, el popular 'Miñía' fue enfático sobre la responsabilidad que implica vestir la indumentaria patria, instando a los jóvenes talentos a asumir el reto con firmeza. "En estos partidos los nuevos es para que cojan cancha, la camiseta de la Selección hay que hacerla respetar", afirmó sin vacilaciones.

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Durante la charla, Armero también repasó la evolución de la posición que desempeñó a lo largo de su trayectoria profesional, recordando el sello característico que lo llevó a consolidarse como uno de los mejores carrileros del continente en su momento. "Un lateral debe llegar al fondo y tirar un buen centro; yo tenía eso, esa era mi cualidad", rememoró.



Finalmente, de cara a los retos competitivos que afrontará el combinado cafetero en este renovado ciclo, Armero envió un mensaje directo al vestuario y a la afición, señalando que el objetivo principal debe ser dar el salto definitivo hacia los títulos de peso internacional.

"Yo siento que necesitamos ganar la Copa América y tenemos con qué. Hay que tener la mentalidad de que se puede, hay que ganar algo", concluyó el exjugador de la Selección Colombia, dejando en claro que la exigencia debe ser máxima de cara a lo que viene.

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