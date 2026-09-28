"En Selección Colombia, Jhon Arias no es ni James Rodríguez, ni 'Juanfer' Quintero; no juega así"

La Selección Colombia de mayores, que dirige Néstor Lorenzo, es tema de conversación y de análisis tanto en los programas deportivos, como en las redes sociales entre los hinchas. Esto, luego del empate con México, en el primer duelo de fecha FIFA y en la apertura de un nuevo proceso con la mira puesta en la Copa América de 2028 y en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

Y precisamente ese fue uno de los temas que abordaron en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este lunes. La ausencia ya confirmada, ante sus anuncios de retiro, de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, volantes de creación de importancia en la última década, fue tema de debate entre los periodistas.

"Jhon Arias no ni James, ni Juanfer, ese reemplazo se debe encontrar. Con la mentalidad y liderazgo de James y 'Juanfer' no lo tienen hoy. Jhon Arias no es eso (un volante de creación natural). En otro caso, Colombia deberá desarrollar un esquema para no tener, para no jugar con un 10, que es el que maneja los tiempos del equipo. Menos mal falta bastante tiempo para el próximo Mundial y hay tiempo de trabajo para encontrarlo", comentó Juan José Buscalia.

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Buscalia no se quedó ahí, sino que siguió y apuntó que "(Lorenzo) lo va a tener que probar a Yaser Asprilla, porque yo a (Jorge) Carrascal no lo veo ahí, en la creación. También puede ser que se la repartan (es función de creación). También saben qué volante tiene gol, esa ida y vuelta de gol es Deossa (Nelson)".



Por su parte, Javier Castell comentó en el mismo espacio periodístico que "no es encontrar a un James ya, la idea no es buscar al James del Mundial o encontrar un nuevo James. Lo que creo que hay que hacer es que la selección no dependa de un jugador que esté inspirado en cada partido. Y también, al mismo tiempo hay que contar con un equipo equilibrado".

Ahora, en el seleccionado colombiano pasaron la página del duelo frente a los mexicanos y comenzar a pensar en el duelo con Paraguay, del próximo 2 de octubre, que se verá EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

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