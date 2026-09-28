Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En Selección Colombia, Jhon Arias no es ni James Rodríguez, ni 'Juanfer' Quintero; no juega así"

"En Selección Colombia, Jhon Arias no es ni James Rodríguez, ni 'Juanfer' Quintero; no juega así"

Aún se siguen escuchando ecos después del empate 1-1 de la Selección Colombia con México, en el primer partido de la fecha FIFA y uno de los temas de análisis es el del volante de creación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2026
Comparta en:
Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia
Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia
AFP

La Selección Colombia de mayores, que dirige Néstor Lorenzo, es tema de conversación y de análisis tanto en los programas deportivos, como en las redes sociales entre los hinchas. Esto, luego del empate con México, en el primer duelo de fecha FIFA y en la apertura de un nuevo proceso con la mira puesta en la Copa América de 2028 y en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y precisamente ese fue uno de los temas que abordaron en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este lunes. La ausencia ya confirmada, ante sus anuncios de retiro, de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, volantes de creación de importancia en la última década, fue tema de debate entre los periodistas.

Últimas noticias

Gilberto Mora, autor del gol de México contra la Selección Colombia, en partido prepartorio
Selección Colombia

"Colombia vs México fue como de un Mundial, los dos jugaron con mucha intensidad"

Acción de juego de la Selección Colombia frente a México en partido de preparación.
Selección Colombia

Cuándo es Colombia vs Paraguay, hora y dónde ver EN VIVO EN TV; más minutos para los de Lorenzo

"Jhon Arias no ni James, ni Juanfer, ese reemplazo se debe encontrar. Con la mentalidad y liderazgo de James y 'Juanfer' no lo tienen hoy. Jhon Arias no es eso (un volante de creación natural). En otro caso, Colombia deberá desarrollar un esquema para no tener, para no jugar con un 10, que es el que maneja los tiempos del equipo. Menos mal falta bastante tiempo para el próximo Mundial y hay tiempo de trabajo para encontrarlo", comentó Juan José Buscalia.

Publicidad

Buscalia no se quedó ahí, sino que siguió y apuntó que "(Lorenzo) lo va a tener que probar a Yaser Asprilla, porque yo a (Jorge) Carrascal no lo veo ahí, en la creación. También puede ser que se la repartan (es función de creación). También saben qué volante tiene gol, esa ida y vuelta de gol es Deossa (Nelson)".

Por su parte, Javier Castell comentó en el mismo espacio periodístico que "no es encontrar a un James ya, la idea no es buscar al James del Mundial o encontrar un nuevo James. Lo que creo que hay que hacer es que la selección no dependa de un jugador que esté inspirado en cada partido. Y también, al mismo tiempo hay que contar con un equipo equilibrado".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Ahora, en el seleccionado colombiano pasaron la página del duelo frente a los mexicanos y comenzar a pensar en el duelo con Paraguay, del próximo 2 de octubre, que se verá EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

La Selección de Perú en el duelo de preparatorio frente a Estados Unidos.
Gol Caracol

DT de Perú le bajó la caña a los clubes y se comparó con la Selección Colombia; "son héroes"

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol
Fútbol Colombiano

La FCF, ni Ramón Jesurún "intervienen en designación de árbitros del fútbol colombiano"

Publicidad

La formación de la Selección Colombia en el duelo preparatorio contra México.
La formación de la Selección Colombia en el duelo preparatorio contra México.
Foto: AFP

Relacionados

Jhon Arias

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad