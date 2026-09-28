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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Colombia vs México fue como de un Mundial, los dos jugaron con mucha intensidad"

"Colombia vs México fue como de un Mundial, los dos jugaron con mucha intensidad"

Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, próximo rival de la Selección Colombia, solo tuvo elogios al analizar el encuentro de la 'tricolor' contra México.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Gilberto Mora, autor del gol de México contra la Selección Colombia, en partido prepartorio
Gilberto Mora, autor del gol de México contra la Selección Colombia, en partido prepartorio
AFP

La Selección Colombia sigue concentrada en Estados Unidos para afrontar los próximos juegos de fogueo luego de su empate 1-1 con México, en Baltimore, el pasado sábado. Ahora, el reto será Paraguay, el viernes 2 de octubre, y desde los 'guaraníes' ya se dio una análisis previo sobre ese partido.

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Paraguay tuvo acción el domingo y venció 2-0 a Bolivia con doblete de Miguel Almirón, en Washington. En la rueda de prensa posterior al duelo, Gustavo Alfaro, DT de la 'Albirroja', no solo se quedó con lo que ocurrió contra 'La Verde', si no que puso la lupa sobre Colombia y sorprendió al elogiar el enfrentamiento ante México.

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"Ayer veía el partido de Colombia vs México y y parecía el juego de un Mundial, se jugó con mucha intensidad. Colombia lo fue ganando rápido con un buen gol de Luis Suárez. Después México atacó, lo hizo con mucha verticalidad. Un proceso nuevo con Rafa Márquez, que obviamente venía del proceso anterior y una continuidad que está en Néstor Lorenzo. Después, en el segundo tiempo, la presión de México hizo que tuviera una jugada individual y pudiera empatar el partido. Al final los dos lo pudiesen haber ganado, pero se jugó con una intensidad típica del mundial. Fue un lindo partido el que jugaron Colombia y México, desde el punto de vista para verlo, y no tengo ninguna duda que así será el de Colombia vs Paraguay", fue la contundente apreciación de Alfaro, quien conoce muy bien al combinado 'cafetero' por su estadía y trabajo durante varios años en nuestro país.

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Paraguay y Colombia se volverán a ver las caras después de un año y 10 meses. El 25 de marzo de 2025, se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El resultado fue 2-2. La 'tricolor' se puso en ventaja con goles de Luis Díaz (1') y Jhon Durán (13') mientras que la 'albirroja' igualó por medio de Junior Alonso (45+4') y Julio Enciso (62').

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