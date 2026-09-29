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Gol Caracol  / Brasil venció 4-2 a Australia y Ancelotti salió a destacar a Vinícius Jr; "se lo merecía"

Brasil venció 4-2 a Australia y Ancelotti salió a destacar a Vinícius Jr; "se lo merecía"

El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, también se refirió a Vini, pero no habló casi de la lesión de Raphinha que salió en el descanso en el duelo contra los australianos.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil.
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil.
Foto: AFP

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, destacó la capacidad de reacción de su equipo en la victoria por 2-4 ante Australia y elogió el rendimiento de los 'Socceroos', a los que consideró "un equipo muy bueno", después de un partido en el que Vinícius Júnior volvió a asumir protagonismo con un gol de penalti que cerró la remontada brasileña.

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"Fue un partido muy entretenido, un partido abierto", resumió el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Brisbane, en la que destacó la intensidad de ambos equipos y la respuesta de su selección después de verse por detrás en el marcador.

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Brasil se adelantó a los tres minutos, pero Australia remontó antes del descanso. Raphinha, capitán y autor del empate de penalti en el minuto 45, tuvo que ser sustituido al descanso por molestias en el muslo, una circunstancia sobre la que Ancelotti no hizo mención en la rueda de prensa posterior.

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Con Raphinha ya fuera del campo, Brasil encontró una nueva respuesta tras el descanso. Bruno Guimarães puso el 2-3 en el minuto 69 y Vinícius Júnior sentenció diez minutos después desde el punto de penalti, después de sufrir una falta de Nestory Irankunda.

Ancelotti explicó además el cambio de lanzador en el segundo penalti, ya que Raphinha es el encargado habitual de los penaltis y Bruno Guimarães era la siguiente opción, pero el centrocampista ya había marcado.

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"Creo que Vini merecía marcar un penalti. Lo tiró bien y marcó", explicó el también extécnico del Real Madrid.

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El técnico italiano quiso poner en valor también la actuación de Australia, que volvió a competir de tú a tú con Brasil después del empate 1-1 de la semana anterior en Townsville.

"Nos presionaron muy bien", señaló Ancelotti, que reconoció que la intensidad de los australianos provocó dificultades a Brasil para iniciar el juego desde atrás. "Son un equipo muy bueno", añadió.

Ancelotti consideró que Australia había planteado el encuentro de una manera diferente al primer amistoso y que su presión alta sorprendió a Brasil. Pese a ello, destacó la reacción de sus jugadores y su capacidad para mantener la intensidad hasta el final.

"Brasil puede tener más calidad que ellos, pero están muy bien organizados. Una selección realmente buena", resumió el técnico.

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