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Gol Caracol  / Respuesta de Manchester City, tras ser declarado culpable de irregularidades financieras

Respuesta de Manchester City, tras ser declarado culpable de irregularidades financieras

Justo después de que la Premier League emitiera un comunicado, informando las diversas faltas que cometió Manchester City, el propio club se pronunció.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Manchester City, levantando el trofeo
Manchester City, levantando el trofeo
AFP

Manchester City se mostró "decepcionado y sorprendido" por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de declararle culpable de irregularidades financieras y aseguró que es "inocente" y que apelará dicha resolución.

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La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023.

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Manchester City, culpable de irregularidades financieras; comunicado de la Premier League

El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

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"El Manchester City está decepcionado y sorprendido por la opinión de la comisión de la Premier League publicada hoy. El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe una gran cantidad de pruebas que apoyan este caso. El club actuará con determinación y, cuando sea necesario, de manera proactiva en todos los foros normativos y jurídicos pertinentes", afirma el City en un comunicado.

Etihad Stadium, estadio del Manchester City
Etihad Stadium, estadio del Manchester City
AFP

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"El proceso de la Premier League sigue su curso, con elementos importantes incompletos. El Manchester City ahora perseguirá una apelación sobre la base de que esta opinión (la de la Premier) contiene errores y no es segura. El club ha respetado escrupulosamente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la premisa de que la directiva de la Premier League actuaría como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas. Como es lógico, el club tiene limitaciones a la hora de hacer más declaraciones hasta que concluyan todos los procedimientos futuros", añade.

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Ahora, la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, que puede ir desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

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