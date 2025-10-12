La Selección Colombia desata crisis en México, tras el 4-0; "deberían prohibirnos el fútbol"

La derrota por 4-0 frente a la Selección Colombia, en duelo de fogueo, para nada cayó bien en territorio mexicano, donde es noticia la fuerte caída en la que el cuadro ‘cafetero’ demostró amplia superioridad; inclusive, jugando con varios futbolistas que no son frecuentes titulares.

Y es que, independiente a que varios estaban debutando con la ‘tricolor’, el conjunto ‘cafetero’ siguió derecho y, con goleada incluida, selló importante triunfazo que da buenas sensaciones de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026.

No obstante, en la otra cara de la moneda todo es crisis, pues, después de ese resultado, en territorio ‘manito’ se habla de crisis y más, teniendo en cuenta que también el pasado sábado la categoría Sub-20 tenía la posibilidad de avanzar a las semifinales del Mundial, pero también terminó cayendo contra Argentina por 2-0.

Selección Colombia derrotó 4-0 a México FCF

Luego de este fatídico día en materia de resultados, ‘Mike Máquina del Mal’, quien es uno de los influencer mexicanos más reconocidos, se refirió al tema en sus redes sociales, pidiendo, incluso, que “prohíban el fútbol en México”.



“Se acabó el partido, Colombia le gana 4-0 a México, vaya día. Nos pusieron un ‘pinche’ paseo, somos una vergüenza, en inferiores, en femenil, en mayores, en todo; deberían de prohibirnos jugar al fútbol, estoy harto”, indicó de entrada el influencer.

Pero eso no fue todo, pues además hizo una reflexión de lo que fue el pasado sábado 11 de octubre para el fútbol mexicano. “Lo peor de todo es que con esta clase de resultados hasta los bolivianos van a querer venirse a burlar de nosotros. De verdad que pasamos en donde un día todo pudo haber sido felicidad, en la que le ganáramos a los argentinos en la Sub-20, que le ganáramos a los colombianos. Pero terminamos saliendo eliminados y goleados; muy mal día para ser mexicano”, dijo.

Argentina venció 2-0 a México y clasificó a semifinales del Mundial Sub-20 AFP

“Yo lo que rezo es que en el Mundial nos toque un grupo sumamente accesible, que la FIFA nos eche la mano o algo así porque si no nos vamos a ir en primera ronda”, concluyó ‘Mike Máquina del Mal’, refiriéndose a lo que será el torneo del próximo año, en el que justamente los ‘manitos’ serán sede del torneo.

Habrá que ver en el sorteo, que se realizará en diciembre de 2025, cómo queda México y también la Selección Colombia; pues los de Néstor Lorenzo también confirmaron su asistencia en el torno orbital.