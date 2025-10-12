El ‘Pibe’ Valderrama, sin filtro, sobre el mejor jugador de la Selección Colombia frente a México

La Selección Colombia se dio un auténtico paseo en el AT&T Stadium de Texas al golear 4-0 a su similar de México, en partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en suelo norteamericano.

Los encargados de las anotaciones fueron Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, quienes sellaron una victoria contundente que extendió la racha invicta de la ‘tricolor’ frente al conjunto mexicano, al que no vence desde el año 2010.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró nuevamente solidez colectiva, dinámica en ataque y una alta efectividad en la definición, confirmando su gran momento futbolístico y su potencial de cara a la próxima cita mundialista.



‘El Pibe’ Valderrama escogió a las figuras del triunfo frente a México

El categórico triunfo de la Selección Colombia sobre el ‘tri’ generó todo tipo de reacciones, una de ellas por parte de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, uno de los grandes referentes en la historia del fútbol colombiano.



En días pasados, el exjugador samario, de 64 años, ya había dado de qué hablar al asegurar que la Selección Colombia está para llegar a la final del próximo Mundial. Ahora, volvió a ser noticia tras publicar un video en sus redes sociales en el que destacó a las figuras del partido ante México.

“El mejor de la cancha, James (Rodríguez), cuando uno mete dos pases de gol de esa calidad. (Jefferson) Lerma tuvo un buen rendimiento y marcó un gol. (Johan) Carbonero debutó en la Selección de mayores y metió su gol. Esa fue la emoción: que te llamen por primera vez a la Selección y anotes”, comentó ‘El Pibe’, quien disputó tres Copas del Mundo con la ‘tricolor’.

Muchachos nos fuimos de goleada jajajaaj #todobientodobien pic.twitter.com/Pi2MDLjAsH — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 12, 2025

Las palabras de Valderrama fueron ampliamente compartidas entre los aficionados, que coincidieron en resaltar la visión de juego de James Rodríguez, la solidez de Lerma y la ilusión que despierta Carbonero, una de las nuevas caras del combinado nacional.



Próximo partido de la Selección Colombia

Tras la goleada sobre México, los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a tener acción el próximo martes 14 de octubre, cuando se enfrenten a Canadá en el Red Bull Arena de Nueva York, a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana).