Luis Díaz envió un mensaje a sus compañeros de Selección Colombia, pensando en el Mundial

Con un golazo, Luis Díaz fue una de las figuras de la Selección Colombia en la victoria 4-0 sobre México, en juego preparatorio de la fecha FIFA de octubre. Prueba de ello es que, con dicha anotación, alcanzó la línea de los 20 tantos con la camiseta 'tricolor'. Razón por la que salió contento con la actuación contundente del equipo.

Un coro que se volvió común en los estadios fue el siguiente: 'olé, olé, olé, olé, Lucho, Lucho'. Por eso, el pasado sábado 11 de octubre, en el marco del partido entre el equipo 'cafetero' y la selección mexicana, disputado en el AT&T estadio, no fue la excepción. Allí, miles de hinchas se rindieron a los pies del guajiro, que fue una estrella.

Un día más en la oficina para Luis Díaz, ya que logró su gol 13 en la era de Néstor Lorenzo y 'sabor dulce' por la manera como se están consiguiendo los resultados: goleando, pero también jugando bien. Al respecto, habló, tras el compromiso, y no ocultó su felicidad; eso sí, con mesura, pensando en destacarse en el Mundial 2026.

"Estamos haciendo las cosas muy bien, se ha trabajado de buena manera y eso se ve. Este es un grupo que tiene mucha hambre. Ojalá que podamos seguir de esta manera, con los pies en la tierra y estando tranquilos", dijo para los micrófonos de Gol Caracol, en territorio estadounidense, donde dejó claro por qué es un referente.



Ahora, no solo respondió por su gran momento, sino también por los que están llegando a aportar. Y es que el entrenador, Néstor Lorenzo, aprovechó para llamar a nuevas caras como Kevin Serna. Además, fue el debut de Johan Carbonero, quien marcó un gol, y el regreso de hombres como Álvaro Montero, Santos Borré, entre otros.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra México, por partido preparatorio Getty Images

"Felicitar a los chicos que pudieron marcar. El que le toque, creo que está bien preparado y solo queda trabajar, seguir adelante y estoy muy feliz", añadió Luis Díaz, de buen arranque de temporada con Bayern Múnich. Hay algo claro y es que el camino mundialista se debe construir con mucho esfuerzo, calma y entrega.

"Hay que seguir trabajando de buena manera para conseguir grandes cosas. Tenemos que prepararnos bien. La verdad es que parece que falta mucho para el Mundial, pero estamos a nada. Hay que darlo el 100% tanto en la Selección Colombia con los clubes", sentenció 'Lucho', que disputará la primera cita orbital de su carrera.