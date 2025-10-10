Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia es hoy superior a México, por la calidad de los jugadores que tenemos"
Exclusivo

"La Selección Colombia es hoy superior a México, por la calidad de los jugadores que tenemos"

Este sábado Colombia y México se medirán en un partido preparatorio en Estados Unidos y un exfutbolista que conoce los dos países dio su opinión en Gol Caracol, se trata de Luis Gabriel Rey.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad