Daniel Muñoz: "Me emociona saber que el Mundial está a la vuelta de la esquina"

Este sábado, la Selección Colombia de mayores se verá las caras con México en un nuevo partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El compromiso se disputará en el AT&T Stadium de Texas, donde la pelota rodará a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana).

El encuentro servirá como una prueba importante para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo, que continúa ajustando detalles en su camino hacia la cita orbital. En la previa del compromiso, varios jugadores atendieron a los medios de comunicación en zona mixta, entre ellos Daniel Muñoz, defensor del Crystal Palace de la Premier League, quien habló sobre sus sensaciones antes de enfrentar al conjunto mexicano.

Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

El lateral, de 29 años, se mostró motivado y con gran disposición de cara al amistoso ante México, selección que será una de las anfitrionas del próximo Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

“Da gusto siempre para cada uno de nosotros venir a representar nuestro amado país (…) acerca del balón, es distinto en comparación con el que veníamos jugando los partidos de local, pero se siente mucho mejor que el pasado”, comentó inicialmente el exjugador de Atlético Nacional, destacando la emoción de vestir nuevamente la camiseta tricolor.

Muñoz reconoció la importancia del compromiso ante el conjunto norteamericano, más allá de su carácter amistoso. “Para nosotros, todos los partidos son importantes. El Mundial está a la vuelta de la esquina (…) hay que mostrar un gran nivel, como el que estamos mostrando en los clubes y en la selección”, afirmó el lateral derecho, dejando ver el compromiso que existe dentro del grupo por mantener la regularidad y el buen rendimiento colectivo.

En cuanto a lo que significa jugar una Copa del Mundo, Muñoz fue claro y reflexivo: “cada uno lo maneja diferente. A mí, en lo personal, me emociona saber que el Mundial se acerca. Yo creo que hay que dejar los temores, porque hay que competir al máximo nivel y estar en la mejor forma física, atlética y, sobre todo, mentalmente lo mejor posible (…) para rendir lo mejor en el club, en el que tenemos una responsabilidad grande, y después de que todo esté bien ahí, ponerse a disposición de la selección. Ya sabemos lo que nos vamos a jugar en pocos meses”.

Las palabras del lateral evidencian la madurez y el liderazgo que ha ganado en los últimos años, consolidándose como una de las piezas clave del proceso de Lorenzo.

La Selección Colombia llega al amistoso con la intención de mantener su invicto frente a México, selección a la que no derrota desde 2010, cuando cayó 1-0 con tanto de Elías Hernández. Desde entonces, el historial favorece al conjunto colombiano, que buscará seguir fortaleciendo su idea de juego y cerrar el año con una nueva victoria en su camino hacia el sueño mundialista de 2026.