¿Por qué la Selección Colombia no jugará en la fecha 4 de la Liga de Naciones femenina?

La Selección Colombia femenina no pudo terminar el año con victoria. Este viernes 28 de noviembre, visitó a Bolivia, en el estadio Hernando Siles, por la fecha 3 de la Liga de Naciones, y firmó un empate 1-1. Allí, las autoras de los goles fueron Sonia Turihuano, para las locales, tras un remate de media distancia, y Gabriela Rodríguez, para la visita, en una pelota quieta.

De esa manera, las dirigidas por Angelo Marsiglia siguen invictas en este certamen. Recordemos que en las dos primeras jornadas, se impusieron 4-1 sobre Perú, en el estadio Atanasio Girardot, y, posteriormente, en la otra salida, derrotaron 1-2 a Ecuador, en condición de visitante. Así las cosas, suman siete puntos y una diferencia de gol de +4, en la primera posición.

Ahora, la Selección Colombia femenina se enfocará en el 2026. Y es que, en la fecha 4, tendrá su jornada de descanso, mientras que las Selecciones de Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile, Venezuela, Paraguay, Perú y Bolivia competirán el 2 de diciembre para cerrar la ventana FIFA del mes. Esto se da porque Brasil, al ser sede del Mundial 2027, no participa en este torneo.

Recordemos que la Liga de Naciones femenina otorgará cuatro cupos mundialistas: dos directos y dos para el repechaje intercontinental. La competición se desarrollará entre octubre de 2025 y junio de 2026, con un sistema de todos contra todos en una sola fase, disputando un total de nueve jornadas, donde cada equipo jugará cuatro como local y cuatro de visitante.



Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia, en el partido contra Bolivia por la Liga de Naciones femenina AFP

Así será la fecha 4 de la Liga de Naciones femenina

Uruguay vs. Ecuador

Argentina vs. Bolivia

Chile vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Liga de Naciones femenina?

Teniendo en cuenta que la 'tricolor' no verá acción en la cuarta jornada, ya se enfoca en las fechas 5, 6 y 7, que se disputarán en el mes de abril. Allí, las rivales serán Venezuela (viernes 10) y Chile (martes 14), con el combincado 'cafetero' oficiando de local, y Argentina (sábado 18), en condición de visitante. Allí, podría dar un paso importante rumbo al Mundial del 2027.