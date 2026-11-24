Millonarios tuvo una noche redonda en el estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de golear 4-1 a Atlético Bucaramanga, por la segunda jornada del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026. Sin embargo, más allá del resultado y de la destacada actuación de Rodrigo Contreras, quien anotó un doblete, hubo una jugada que despertó cuestionamientos y abrió el debate sobre una decisión arbitral.

La acción ocurrió al minuto 41 del compromiso, cuando Mateo García, futbolista del conjunto capitalino, protagonizó un pisotón sobre Leonardo Flores, jugador del club 'leopardo'. El venezolano terminó retorciéndose de dolor sobre el césped, mientras se reclamaba una posible sanción más severa para el mediocampista de Millonarios, pues solo vio la amarilla.

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Aunque la jugada no derivó en una expulsión, la decisión fue objeto de análisis por parte de 'El VAR Central', cuenta especializada en temas arbitrales, que compartió su apreciación sobre lo sucedido y consideró que la acción ameritaba tarjeta roja.

Millonarios venció a Bucaramanga, en El Campín, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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"En un primer momento pensé que quizás el VAR no llamaba al haber sido un pisón solo con el talón (eso pensaba) pero no es tan así, identificando el punto exacto del momento en que pisa García con este ángulo abierto, lo hace casi desde la mitad del pie. Para mí, acción de roja", señaló la cuenta en sus redes sociales.



En un primer momento pensé que quizás el VAR no llamaba al haber sido un pisón solo con el talón (eso pensaba) pero no es tan así, identificando el punto exacto del momento en que pisa García con este ángulo abierto, lo hace casi desde la mitad del pie. Para mí, acción de roja 🟥 https://t.co/jI4srAqdQM — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 25, 2026

De esta manera, el pisotón de Mateo García sobre Leonardo Flores se convirtió en uno de los momentos polémicos de la jornada, pese a que Millonarios terminó imponiéndose con contundencia en El Campín y consiguió tres puntos importantes para ubicarse, provisionalmente, en la cima de su cuadrangular.