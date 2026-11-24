Millonarios prendió la fiesta en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este martes 24 de noviembre, ganó y goleó 4-1 a Atlético Bucaramanga, con goles de Francisco Chaverra, Rodrigo Ureña y doblete de Rodrigo Contreras, quien fue la gran figura del encuentro. De esa manera, se subió a lo más alto de la tabla de posiciones del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026, a la espera de lo que pase entre América y Cali. Recordemos que, en esta zona, el 'escarlata' tiene la ventaja deportiva.

El encuentro empezó con el local dominando en cada una de las líneas, siendo superior y sometiendo a su rival. Fue así como, al minuto 14', encontró su premio, por intermedio de Chaverra, quien se inventó una excelente acción individual. Adentro del área, enganchó y, con el borde externo, definió a la perfección para abrir el marcador. Eso sí, hubo un poco de suspenso porque el juez de línea levantó la bandera, sancionando fuera de lugar. Sin embargo, el VAR revisó, anunció que estaba habilitado y todo valió.

Publicidad

Cinco minutos más tarde, exactamente al 19', apareció Contreras, quien está definiendo su futuro y posible continuidad en el 'embajador'. En un rebote, estuvo atento, empujó el esférico e infló las redes para el 2-0 parcial. Todo era alegría en las toldas de Millonarios, pero Bucaramanga no le iba a hacer la vida fácil. Fue así como José García, tras un cobro de pelota quieta, conectó de cabeza y descontó: 2-1. De esa manera, todo se puso más parejo de cara al segundo tiempo.

Publicidad

Ya en la parte complementaria, el 'leopardo' tuvo las más claras por intermedio de Emerson Batalla, pero esa falta de definición y efectividad la pagó caro. Los dirigidos por Alberto Gamero no perdonaron y el primer en reportarse fue Rodrigo Ureña con un potente remate de media distancia. Posteriormente, Rodrigo Contreras cayó al área, se sancionó penalti, él mismo se hizo cargo y lo cambió por gol para el 4-1 definitivo. Golpe anímico para Millonarios y 'baldado de agua fría' para Bucaramanga.



Tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

1. Millonarios - 4 pts. (+3)

2. América - 1 pts. (0)

3. Cali - 1 pts. (0)

4. Bucaramanga - 1 pts. (-3)

Millonarios celebra su victoria sobre Bucaramanga en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Resultados del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 1



Bucaramanga 2-2 América

Cali 0-0 Millonarios

Fecha 2



Millonarios 4-1 Bucaramanga

Programación del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 2

América vs. Cali

Día: martes 24 de noviembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Publicidad

Fecha 3

Cali vs. Bucaramanga

Día: viernes 27 de noviembre.

Hora: 6:35 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Millonarios vs. América

Día: viernes 27 de noviembre.

Hora: 8:40 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, celebra con Leonardo Castro la victoria sobre Bucaramanga Colprensa

Publicidad

Fecha 4

Bucaramanga vs. Cali

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

América vs. Millonarios

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.