Millonarios vivió una noche de fiesta en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este martes 24 de noviembre, el conjunto 'embajador' consiguió una importante victoria tras golear 4-1 a Atlético Bucaramanga, en compromiso correspondiente a la segunda jornada del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026. Francisco Chaverra, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras, en dos oportunidades, fueron los encargados de firmar la goleada, con el delantero argentino como gran protagonista de la noche.

Con este resultado, el equipo capitalino llegó a lo más alto de la tabla de posiciones de su zona, a la espera de lo que suceda en el compromiso entre América de Cali y Deportivo Cali. Cabe recordar que el conjunto 'escarlata' cuenta con la ventaja deportiva en este grupo, un factor que podría resultar determinante en la disputa por el cupo a la gran final.

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Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Alberto Gamero mostraron sus intenciones. Millonarios tomó la iniciativa, manejó los tiempos del partido y consiguió someter a un Atlético Bucaramanga que tuvo dificultades para contener los ataques del local.

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La superioridad azul encontró recompensa al minuto 14'. Francisco Chaverra protagonizó una gran acción individual dentro del área, donde se acomodó, enganchó y definió con el borde externo del pie para vencer al arquero rival. Aunque inicialmente el asistente levantó la bandera por un supuesto fuera de lugar, el VAR intervino, revisó la jugada y confirmó que el tanto era legítimo.



Cinco minutos después, al 19', Rodrigo Contreras amplió la diferencia. El atacante argentino estuvo atento a un rebote dentro del área y solamente tuvo que empujar el balón para establecer el 2-0. Sin embargo, el 'leopardo' reaccionó y encontró el descuento por intermedio de José García, quien aprovechó un cobro de pelota quieta y conectó de cabeza para poner el 2-1 antes del descanso.

Millonarios le ganó a Bucaramanga, en El Campín, por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2026 Colprensa

En la segunda mitad, Atlético Bucaramanga salió en busca del empate y tuvo oportunidades claras, especialmente a través de Emerson Batalla. No obstante, la falta de efectividad terminó pasándole factura.

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Millonarios, por su parte, aprovechó los espacios y volvió a golpear. Rodrigo Ureña apareció con un potente remate de media distancia para marcar el tercer tanto. Posteriormente, Rodrigo Contreras fue derribado dentro del área, el árbitro sancionó penalti y el propio delantero asumió la responsabilidad para convertirlo en el 4-1 definitivo.

Así, el conjunto azul celebró una victoria contundente, sumó tres puntos importantes y dejó claro que quiere ser protagonista en la lucha por llegar a la final de la Liga BetPlay II-2026. Contreras, con su doblete, se llevó todos los reflectores.