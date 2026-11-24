La lucha por convertirse en el máximo goleador de la Liga BetPlay II-2026 sigue tomando forma y, con el inicio de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, apareció un nuevo protagonista. Se trata de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, quien tuvo una noche destacada en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde su equipo goleó 4-1 a Atlético Bucaramanga.

El atacante argentino fue una de las grandes figuras del compromiso, al marcar dos de los cuatro tantos del conjunto 'embajador'. Primero, aprovechó un rebote dentro del área para establecer el 2-0 parcial y, posteriormente, convirtió desde el punto penalti para sentenciar el resultado definitivo.

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Con estas dos anotaciones, Contreras llegó a cuatro goles en el campeonato y comenzó a escalar posiciones en la tabla de artilleros. Aunque todavía tiene camino por recorrer para alcanzar a los líderes, el delantero azul se ilusiona con meterse en la pelea por una distinción individual que también representa un reconocimiento a su rendimiento durante el semestre.

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Por ahora, el primer lugar de la clasificación pertenece a Yeison Guzmán, del América de Cali, quien acumula 10 anotaciones. Detrás aparecen Luciano Pons y Emerson Batalla, ambos de Atlético Bucaramanga, con ocho goles cada uno.



Más abajo, con siete tantos, se encuentran Franco Fagúndez, Andrés Sarmiento, Nahuel Bustos y Dayro Moreno. Mientras tanto, en la línea de los seis goles figuran futbolistas como Eduard Bello, Andrey Estupiñán y Edwin Cardona.

Así está la tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026, con Rodrigo Contreras como una de las novedades tras su doblete frente al conjunto 'leopardo'.

Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, celebra con Leonardo Castro la victoria sobre Bucaramanga Colprensa

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Tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026

1. Yeison Guzmán (América) - 10 goles.

2. Luciano Pons (Bucaramanga) - 8 goles.

3. Emerson Batalla (Bucaramanga) - 8 goles.

4. Franco Fagúndez (Santa Fe) - 7 goles.

5. Andrés Sarmiento (Nacional) - 7 goles.

6. Nahuel Bustos (Santa Fe) - 7 goles.

7. Dayro Moreno (Once Caldas) - 7 goles.

8. Eduard Bello (Cali) - 6 goles.

9. Andrey Estupiñán (Millonarios) - 6 goles.

10. Jefry Zapata (Once Caldas) - 6 goles.

11. Edwin Cardona (Nacional) - 6 goles.

12. Andrés Rentería (Jaguares) - 6 goles.

13. Leonardo Castro (Millonarios) - 5 goles.

14. Jaime Peralta (Cúcuta) - 5 goles.

15. Jhon Edwin Montaño (Medellín) - 5 goles.

16. Guillermo Paiva (Junior) - 5 goles.

17. Alfredo Morelos (Nacional) - 5 goles.

18. Steven Rodríguez (Cali) - 5 goles.

19. Hugo Rodallega (Santa Fe) - 5 goles.

20. Néider Ospina (Tolima) - 5 goles.

21. Nicolás Benedetti (Cali) - 5 goles.

22. Diego Duarte (Internacional de Bogotá) - 5 goles.

23. Rodrigo Contreras (Millonarios) - 4 goles.

24. Adrián Parra (Tolima) - 4 goles.

25. Gustavo Torres (Cúcuta) - 4 goles.